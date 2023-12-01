Ekşi Sözlük'te bebeği istismar ettiğini gösteren erkek hakkında suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Hediye Gökçe Baykal, Ekşi Sözlük adlı intersitesindeki bir kullanıcının çocuğu istismar ettiğini gösteren paylaşımlarına dair kendilerine gelen ihbar sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduklarını açıkladı.

“CİMER’e de başvuruldu”

Ekşi Sözlük’ten yapılan açıklamada da söz konusu içeriklerin yayından kaldırıldığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

*Ekşi Sözlük'te barınmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, çocuk pornografisi statüsündeki görselleri yayan bir kullanıcının bir süredir farklı hesaplar açarak içerikler girdiğini tespit ettik. Bu sebeple öncelikle çaylakların görsel paylaşmasına sınırlamayla birlikte bir dizi önlemler aldık.

*Ancak suça konu görselleri yayan kişi, ekşi sözlük ile hiçbir bağlantısı olmayan fotoğraf ve video yükleme platformlarına yüklediği fotoğraflar ile ardı ardına hesaplar açarak içerik girmeye ve kullanıcılarımıza mesajlar göndermeye devam etti. Suça konu görsellerle karşılaşan kullanıcılarımızın bize ulaşması ve ekiplerimizin konu ile alakalı hassasiyetleri sebebiyle ilgili hesaplar çok hızlı şekilde kapatıldı.

*Bununla birlikte her ne kadar iyi niyetle de olsa, suça konu görselleri ve bu görsellerin linklerini "kamuoyu oluşturmak" adına paylaşan diğer kullanıcılarımızın da hesaplarına müdahalelerde bulunduk ancak anlatıldığı şekilde hesaplarını kapatmadık, hesaplarını bir süreliğine çaylak statüsüne getirdik. Çocuk pornografisi, gündem yaratmak ve kamuoyu oluşturmak gibi niyetlerle dahi olsa çok hassas bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu nedenle, motivasyonunun görünürlük olduğu açıkça belli olan bu kişi ile ilgili açılan başlıklar ve girilen entry'leri de paylaşılan görseller sebebiyle yayından kaldırdık.

*Ayrıca, her ne kadar ekşi sözlük bir yer sağlayıcı olarak, tabi olduğu kanuna göre yer sağladığı içerikleri kontrol etmek ve hukuka aykırı içeriklerle yalnızca şikayet edildiği takdirde yayından çıkarmakla yükümlü olsa da, bu gibi hassas bir konuyla karşı karşıya olduğumuzdan hızlıca suç duyurusunda bulunduk. açılan yeni hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz.

*Tüm çalışanlarımızla birlikte konuya çok büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Her gün yeni bir suç duyurusu için hazırlık yapıyoruz.Bizimle birlikte kullanıcılarımızın da suç duyurusunda bulunduklarını ve CİMER’e başvurduklarını biliyoruz. Tüm kullanıcılarımıza kanun yoluna başvurma hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Suç duyurularımız sonucunda bu kişinin tespit edilip gereken cezayı almasını bekliyoruz.

"Önce kullanıcının tespit edilmesini istedik"

bianet’e konuşan avukat Gökçe Baykal da şu bilgileri verdi:

*Ekşi Sözlük’ün bu konuda açıklama yaptı. Bilindiği üzere üzere Ekşi Sözlük, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren katılımcı bir sözlüktür. Bu platformlarda üyelerin açılan herhangi bir başlık altına yaptığı yoruma ise "entry" deniyor.

*Müvekkil de bahse konu siteye "one margarita" kullanıcı adıyla kayıtlı yazarlardan biridir. İlgili internet sitesinde bulunan "Erkeklerin bir kadında aradığı en önemli şey" başlığı altına 26/11/2023 tarihinde müvekkil tarafından "Erkekler özellikle kadın konusunda çok ilkel varlıklardır. O sebeple burada yazılanlara hiçbir canım hemcinsim ciddiye alıp inanmasın." şeklinde bir entry girişi yapıldı.

*Biz de ilgili kullanıcının “çocuğun cinsel istismarı” “özel hayatın gizliliğinin ihlali” gibi suçları işlediği gerekçesiyle tespit edilip yargılanmasını istedik.

BM Sözleşmesi’ne atıf yapıldı

Dilekçece Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne de değindiklerini anlatan avukat Baykal, şunları belirtti:

*BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereğince de çocukların bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için gerekli önlemlerin devlet tarafından alınması gerekmektedir.

*Dolayısıyla, hem TCK hem de T.C. Anayasası m.90/5 gereği taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar gereğince bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan; cinsel olarak istismar edilmesi sebebiyle ÇKK kapsamında da korunma ihiyacı olan suç mağduru çocuğun korunması için şüphelinin/şüphelilerin tespit edilmesi ve akabinde gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınması gerekiyor.

*BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 34. maddesi "Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle: Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını; Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar" hükmünü içeriyor.

*Bu sözleşmeye ek 25 Mayıs 2000 Tarihli İhtiyari Protokolde çocuk pornografisi, "çocuğun gerçekte veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi veya çocuğun cinsel uzuvlarının, ağırlıklı olarak cinsel amaç güden bir şekilde gösterilmesi" şeklinde tanımlanmaktadır ve protokol taraf devletlere üretimi ve yayılmasını engellemek için cezalandırma yükümlülüğü yüklüyor.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)