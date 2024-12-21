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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2024 11:35
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2024 11:42
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Eksi 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ardahan'da yerde oluşan buz tabakası.
Fotoğraflar: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

Görseli Büyüt

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Görseli Büyüt

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ardahan'da da ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Görseli Büyüt

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Ardahan Ardahan Göle
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