Ekrem ve Dilek İmamoğlu mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıkladı.

İmamoğlu çiftinin banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altının bulunduğu, çiftin ayrıca 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan İmamoğlu'nun 2019'daki mal varlığı beyanında, taşınmazların değerine ilişkin bilgiler yer alırken, 2024 mal varlığı beyanında "Edinim Bedeli" bilgisinin paylaşılması dikkat çekti.

Banka hesabındaki para değişimleri

2019 yılında yaptığı mal varlığı beyanına göre Ekrem İmamoğlu’nun banka hesabında 979 bin lira varken, 2024 yılında mal varlığı beyanında 8 milyon 728 bin 645 lira var. İmamoğlu’nun banka hesabındaki değişimin gayrimenkul satışı, maaş ve kira gelirlerinden kaynaklı olduğunu belirtildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 2019 yılında banka hesaplarında 418 bin lira olduğu bildirilirken, 2024 yılında bu miktar 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altınının olduğu bildirildi. Kaya-İmamoğlu’nun banka hesabındaki değişimin ise İstanbul Büyükçekmece’deki üç adet konut satışından elde edilen kira ve emekli maaşından olduğu vurgulandı.

*İmamoğlu çiftinin 2019 mal varlığı beyanı

Gayrimenkul değişimleri

Ekrem İmamoğlu, 2019'da İBB Başkanı seçildikten sonra Trabzon Ortahisar’da 360 bin liraya ofis ve 150 bin liraya dükkan, 320 bin lirayaÇanakkale’den tarla ve 277 bin liraya Balıkesir Edremit’ten köy evi ve arsa sahibi oldu.

Trabzon’daki gayrimenkullerin Ekrem İmamoğlu-İmamoğlu İnşaat arasında yapılan sözleşmeyle, Çanakkale'deki tarlanın satın alma yoluyla alındığı, Balıkesir’deki gayrimenkullerin ise babası Hasan İmamoğlu’ndan bağış olduğu açıklandı.

Dilek İmamoğlu ise 2019 yılından sonra Muğla’da 680 bin lira edinim bedeliyle mesken ve annesinin vefatından sonra Trabzon’da ev, dükkan ve arsa sahibi oldu.

İmamoğlu çiftinin ayrıca, 2013 model bir cip, 8 bin liraya edinme değeri olan bir silah ve 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherat sahibi olduğu belirtildi.

*İmamoğlu çiftinin 2024 mal varlığı beyanı

(AD)