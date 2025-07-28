Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının ardından yüksek lisans mezuniyetini ve diplomasını da iptal etti.

Okul, gerekçe olarak İmamoğlu’nun "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamamasını ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksikliği" gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans tezi için tıklayın

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'daki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı'na kayıt yaptıran İmamoğlu'nun, Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğindeki "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.

Kurul, İmamoğlu'nun mezuniyet bilgilerinin, Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesini ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesini, mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden kaldırılmasını da karara bağladı.

Gözaltına alınmadan bir gün önce lisans diploması iptal edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma açmıştı.

İstanbul Üniversitesine de 19 Mart’ta İmamoğlu gözaltına alınıp tutuklanmadan bir gün önce diplomasının iptal edilmesine karar vermişti. İmamoğlu'nun diploma bilgisini de 6 Mayıs'ta üniversitenin veri tabanından silinmişti.

Ancak iptal sürecinde İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köse, diplomasının yasal olduğunu bildirdikten sonra istifa ettiğini açıkladı.

İmamoğlu 15 Mart'ta yaptığı konuşmada, diplomasının iptal edileceğiyle ilgili iddialara şöyle yanıt vermişti:

"Tek dertleri ne biliyor musunuz? Önce '23 Mart'ta ön seçim olmadan İmamoğlu'nun işini bitirelim'. Rüyaları içi bomboş iddialarla kumpas yapmak. 'Turbun büyüğü' diyerek heybeden, eskiden yaptıkları gibi, sözüm ona örgüt çıkarmak.

Kimileri ülkede istikrarı bozacak kadar kafayı bozmuş. İmamoğlu'nu hapse atmaktan bile bahsediyorlar. Köşe yazılarında bunlar var. Sözüm ona Ekrem İmamoğlu oyun dışı kalacakmış. Burası muz cumhuriyeti değil, bu topraklarda namertlik sökmez!"

(HA)