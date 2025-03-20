Ekrem İmamoğlu’nun ortakları arasında yer aldığı şirkete el konuldu

Diploması iptal edildikten sonra ‘yolsuzluk’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, talepleri üzerine Sulh Ceza Hakimliği’nin İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’ye el koyduğunu duyurdu. Savcılık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur.”

İmamoğlu İnşaat hakkında

İmamoğlu İnşaat'ın kökleri 1950'li yıllarda Mevlüt İmamoğlu ve çocukları Mehmet, Alican, Osman İmamoğlu'nun Trabzon merkezine yerleşerek kereste ve ahşap dekorasyon işine başlamasıyla atıldı. 1970'li yıllarda Hasan ve Alican İmamoğlu, inşaat malzemeleri satışı ve müteahhitlik yapan firmanın alt yapısını oluşturdu.

Ali, Ahmet ve Murat İmamoğlu gibi ikinci kuşak yöneticilerin firmaya katılmasıyla bir çok farklı noktada yeni şantiyeler kuruldu. 1989'da şirket merkezini istanbula taşıdı. Şu an Şirketin şu an yönetim Kurulu Başkanı Hasan İmamoğlu, Başkan Vekili ise Tuncay İmamoğlu gözüküyor. Ekrem İmamoğlu da şirketin ortakları arasında yer alıyor.

Şirketin sermayesi de 135 milyon TL.

Ekrem İmamoğlu kimdir?

(HA)