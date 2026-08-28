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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 18:02 28 Ağustos 2026 18:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 18:06 28 Ağustos 2026 18:06
Okuma Okuma:  1 dakika

Ekrem İmamoğlu’nun “Millet Şahidimdir” kitabına satış ve dağıtım yasağı

Ekrem İmamoğlu’nun savunmalarını bir araya getirdiği “Millet Şahidimdir” adlı kitap henüz baskı aşamasındayken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine dağıtılması ve satışa sunulması yasaklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu’nun “Millet Şahidimdir” kitabına satış ve dağıtım yasağı
Görsel: ANKA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun savunmalarını kitaplaştırdığı “Millet Şahidimdir”in satışı ve dağıtımı yasaklandı.

Kitap henüz baskı aşamasındayken İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine kitabın “dağıtılmasına ve satışa sunulmasının yasaklanmasına” karar verdi.

Kararı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’deki temasları sırasında açıkladı.

Derince Belediyesi’nin Çenesuyu AŞ İdari Binası ve yeni yatırımlarının açılış törenine katılan Özel, burada yaptığı konuşmada İmamoğlu’nun savunmasını kitap aracılığıyla kamuoyuna ulaştırmak istediğini söyledi. Şöyle konuştu:

“Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp, kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ama o kitaba toplatma kararı aldılar, basımını durdurma kararı aldılar.

Geçmişte önce hâkim olan, bütün verdiği kararlar neredeyse Anayasa Mahkemesi'nde bozulan, sonra bakan yardımcısı olan, siyasetten tekrar başsavcılığa giden, sonra bu hukuk cinayetinden sonra ödüllendirilip Adalet Bakanlığı yapan birisi çıkmış dün diyordu ki: 'Efendim işte itirafçılar konuşuyor. Ekrem Başkan da sinirleniyor. Bir aralar diyorlardı ki: Canlı yayında yayınlansın. Şimdi olsa halen daha acaba ister mi' diyor. Buradan muhatabım o Adalet Bakanı değil, onu atayan Erdoğan'a söylüyorum: Bu Adalet Bakanı'nın bir hükmü varsa, senin geçmişte söylediğin sözün bir izzeti varsa hodri meydan, canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB Davası
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