HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:07
 SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 14:10
Okuma Okuma:  2 dakika

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının yeri değiştirildi

İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki yatay geçiş ve mezuniyet işlemlerine ilişkin açılan davayı İstanbul 5. İdare Mahkemesi yürütüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının yeri değiştirildi
Fotoğraf: CHP Basın

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin dava Silivri’ye taşındı. Daha önce Bağcılar’daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi’nde görülmesi planlanan duruşma, yeni kararla Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapılacak.

Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
CEZAEVİNDE 275. GÜN
Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
22 Aralık 2025

İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki yatay geçiş ve mezuniyet işlemlerine ilişkin açılan davayı İstanbul 5. İdare Mahkemesi yürütüyor. Mahkeme, duruşma tarihini 15 Ocak saat 11.00 olarak belirledi ve bu kapsamda Marmara Cezaevi’ne resmi bildirim gönderdi.

Mahkeme, İmamoğlu’nun duruşmaya bizzat katılma kararını dikkate aldı ve Silivri’de uygun bir salon hazırlanmasını istedi. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na güvenlik önlemleri için yazı gönderdi.

Bugün alınan kararla, davanın Bağcılar’da değil Silivri’de görülmesine kesinlik kazandı.

İmamoğlu'nun diploma davasında ara karar: Mahkeme 20 Ekim'e ertelendi
İMAMOĞLU 'DİPLOMA DAVASI'NDA HAKİM KARŞISINDA
İmamoğlu'nun diploma davasında ara karar: Mahkeme 20 Ekim'e ertelendi
12 Eylül 2025

Ne olmuştu?

İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin diploması iptal edilmişti. Diploması iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi'nde profesörlük yapan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Saybaşılı dünyanın en iyi üç üniversitesi arasında gösterilen Sorbone Üniversitesi'nde doktorasını yapması da dikkat çekmişti.

İmamoğlu savunma yaptı: Yargılanan ben değil, çürümüş düzendir
"BİLİRKİŞİ" DAVASI
İmamoğlu savunma yaptı: Yargılanan ben değil, çürümüş düzendir
12 Aralık 2025

(EMK)

İstanbul
Ekrem İmamoğlu'na yargı baskısı Ekrem İmamoğlu diploma iptali davası ekrem imamoğluna soruşturma
ilgili haberler
CEZAEVİNDE 275. GÜN
Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
22 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-surecin-icindeyiz-icinde-kalmaya-devam-edecegiz-314770
Ekrem İmamoğlu: Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular
9 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bir-tv-kanalindan-bir-canli-yayindan-korktular-314339
Ekrem İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı, ardından yurt dışı yasağı çıkarıldı
5 Kasım 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-oglu-ve-babasi-ifadeye-cagrildi-ardindan-yurt-disi-yasagi-cikarildi-313214
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
26 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-7-ay-sonra-ilk-kez-caglayan-da-312918
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-casusluk-sorusturmasi-312832
bianet'in Ekrem İmamoğlu haberlerine sansür
22 Eylül 2025
/haber/bianet-in-ekrem-imamoglu-haberlerine-sansur-311776
Ekrem İmamoğlu: Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk değil
31 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bize-uygulanan-hukuk-uzun-zamandir-hukuk-degil-310989
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
