Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının yeri değiştirildi

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin dava Silivri’ye taşındı. Daha önce Bağcılar’daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi’nde görülmesi planlanan duruşma, yeni kararla Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapılacak.

İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki yatay geçiş ve mezuniyet işlemlerine ilişkin açılan davayı İstanbul 5. İdare Mahkemesi yürütüyor. Mahkeme, duruşma tarihini 15 Ocak saat 11.00 olarak belirledi ve bu kapsamda Marmara Cezaevi’ne resmi bildirim gönderdi.

Mahkeme, İmamoğlu’nun duruşmaya bizzat katılma kararını dikkate aldı ve Silivri’de uygun bir salon hazırlanmasını istedi. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na güvenlik önlemleri için yazı gönderdi.

Bugün alınan kararla, davanın Bağcılar’da değil Silivri’de görülmesine kesinlik kazandı.

Ne olmuştu? İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin diploması iptal edilmişti. Diploması iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi'nde profesörlük yapan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Saybaşılı dünyanın en iyi üç üniversitesi arasında gösterilen Sorbone Üniversitesi'nde doktorasını yapması da dikkat çekmişti.

