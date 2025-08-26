Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

Sözcü’nün haberine göre, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı olan Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı.

Yılmaz’ın, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiaları soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor. Avukat Nusret Yılmaz’ın, polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

İmamoğlu'nun başka bir avukatı Mehmet Pehlivan daha önce tutuklanmıştı.

