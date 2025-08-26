ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 11:19
1 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

Avukat Nusret Yılmaz, polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul'a getiriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
*Sağdaki Nusret Yılmaz

Sözcü’nün haberine göre, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı olan Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı.

Yılmaz’ın, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiaları soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor. Avukat Nusret Yılmaz’ın, polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

İmamoğlu'nun başka bir avukatı Mehmet Pehlivan daha önce tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı
İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı
19 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Nusret Yılmaz İBB operasyonu yolsuzluk
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git