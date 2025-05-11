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Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2025 11:02
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2025 11:14
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Ekrem İmamoğlu’ndan Anneler Günü mesajı: Özledim

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik de Anneler Günü vesilesiyle İmamoğlu'nu unutmadı. "Tüm annelerimizin ve senin Anneler Günü’n kutlu olsun Havva anne" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğraf, bir masa etrafında toplanmış kalabalık bir ailenin samimi bir anını yansıtıyor. Görselde 7 kişi yer alıyor. Ön planda, başörtülü yaşlı bir kadın (muhtemelen anne) sandalyede oturuyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yanında, yaşlı bir adam da yine kameraya dönük bir şekilde oturuyor. İkisinin yüz ifadeleri ciddi ve duru.
Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve sosyal medya hesaplarına erişimi kısıtlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl Anneler Günü'nü için özel bir paylaşım yaptı. 

İmamoğlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla annesi Havva İmamoğlu’nun Anneler Günü’nü kutladı.

İmamoğlu, “Özledim Anne” notuyla paylaştığı videoda, annesiyle geçmişte yaptığı sohbetlerden kesitler ve ona dair anılarını bir araya getirdi.

Çelik: Seni evladına kavuşturacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Anneler Günü vesilesiyle Ekrem İmamoğlu'nu unutmadı. Havva İmamoğlu’nun yıllar önce oğluna hitaben yaptığı bir konuşmanın yer aldığı eski bir videoyu paylaşan Çelik, şu paylaşımı yaptı: 

“Milyonların gönlündeki yiğidimiz Ekrem Başkanımız, Hava annenin biricik evladı…
Bu video 7 yıl öncesine ait…
Ne güzel anlatıyor evladını Hava annemiz.
‘Ben seni Allah’ıma emanet ettim’ diyor.
Ekrem Başkanımız önce Allah’a, sonra bize ve milletimize emanet.
Tüm annelerimizin ve senin Anneler Günü’n kutlu olsun Havva anne.
Ekrem Başkanımızı alacağız, seni evladına kavuşturacağız.”

*Ekrem İmamoğlu, 24 Mart'tan bu yana tutuklu. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Anneler günü
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