Ekrem İmamoğlu’na hakaret davasında Haluk Bayraktar’a tazminat cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın gerekçesi bir ay içerisinde açıklanacak.

Duruşmaya taraf avukatları katılırken Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, “Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır,” diyerek davanın kabulünü talep etti.

Haluk Bayraktar’ın avukatı ise müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ne olmuştu?

Haluk Bayraktar ile Ekrem İmamoğlu’nu karşı karşıya getiren tartışma, Evren Barış Yavuz isimli bir kişinin X’te, Gazze eyleminde Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın olduğu bir fotoğrafın üzerine “Jet yakıtı satmışlar” yazmasıyla başladı.

Yavuz’un bu paylaşımına Haluk Bayraktar “İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. ‘Alevilerin de PKK’sı olmalı’ diye yazılar yazıyor, DHKP-C güzellemesi yapıyormuş. Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” dedi.

Bayraktar’ın paylaşımından sonra Evren Barış Yavuz, X hesabını kapattı. Daha sonra İBB’nin resmi X hesabından Bayraktar’a şu yanıt verildi:

“Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür. Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır. Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir.”

Ardından da Haluk Bayraktar hakkında hakaretten tazminat davası açıldı.

(HA)