Ekrem İmamoğlu yüzde 48,6'ya yükselirken Murat Kurum yüzde 37,0'a düştü

Metropoll Araştırma'nın “Türkiye’nin Nabzı” serisi içinde İBB Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak Mart'ta gerçekleştirdiği iki araştırmada İmamoğlu'nun Kurum'la arayı açmaya başladığı görüldü.

Yukarıdaki tablodan da açıkça görüldüğü şekilde CHP adayı Ekrem İmamoğlu 15-18 Mart'ta yapılan birinci yoklamada kararsızlar dağıtıldıktan sonra 47,9 olan desteğini 24-26 Mart yoklamasında yüzde 48,6'ya çıkartırken, İktidar blokunun adayı Murat Kurum, birinci yoklamada 37,2 olan oyunu, ikinci yoklamada 37,0'a düşürüyor.

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın birinci yoklamada 4,0 olan oyunun ikinci yoklamada 4,1 olarak görünmesi DEM Parti'nin 2023 Mayıs Genel Seçimlerinde 8,2 olan oyunun yarıya düştüğü ve yüzde 4 oyun Ekrem İmamoğlu'na kaydığını düşündürüyor.

İYİ Parti'nin Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde yüzde 8,07 olan oy oranından İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun payına ancak yüzde 2,0'nın düşmesi, İYİ Parti oylarının yüzde 75'inin başka partilere büyük çoğunlukla Ekrem İmamoğlu'na kaydığını düşündürüyor.



Ekrem İmamoğlu Haziran 2019'da tekrar edilen İBB seçimlerinde oyların yüzde 54,22'sini alarak başkanlığı kazanmıştı. 2023 seçimleri sonrasında Millet İttifakı'nın dağılması ve DEM Parti'nin aday çıkarması gözönünde tutulduğunda İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerine doğru aleyhteki faktörlerin baskısından kurtulmaya başladığı ve 2019 düzeyine yaklaşmaya başladığı anlaşılıyor.

Araştırma kimliği

Metropoll Araştırma tarafından verilen bilgiye göre bu sonuçların alındığı araştıma kimliği şöyle:



Türkiye'nin Nabzı Mart-1 araştırması; İstanbul'un 39 ilçesinde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 15 - 18 Mart 2024 tarihleri arasında toplam 1663 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırlan içinde+/- 2,40 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Hata Payı: Genel:+/· 2,40, AK Parti:+/- 3,96, CHP:+/· 4,34, MHP:+/· 10,51, DEM Parti: +/-11,03, İYİ Parti:+/·12,87.

Türkiye'nin Nabzı Mart-2 araştırması; İstanbul'un 39 ilçesinde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 24 - 26 Mart 2024 tarihleri arasında toplam 2100 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırlan içinde+/- 2,14 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Hata Payı: Genel:+/· 2,14, AK Parti:+/·3,46, CHP:+/·3,81, MHP: +/-11,55, DEM Parti:+/· 8,20, İYİ Parti:+/- 7,90.

(AEK)