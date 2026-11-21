Tutuklu bulunduğu Marmara 9 No.’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan İlke TV için kaleme aldığı "Yan Yana" başlıklı yazıda Ekrem İmamoğlu; Kürt meselesi, devam eden barış süreci, kayyum uygulamaları ve demokratikleşme başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sürece verdiği desteğe yönelik eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Ben iktidarı desteklemiyorum, ama evet barışı ve huzuru destekliyorum. İkisi aynı şey değil. Ben kendi özgürlüğümün hesabını ülkemin barışından soramam" dedi.

Yazısında 2019 İstanbul seçimlerinin iptali ile Diyarbakır, Mardin, Van ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyum süreçlerini hatırlatan İmamoğlu, seçilmişlerin yerine atanmışların getirilmesinin demokrasi zincirindeki halkaları kopardığını belirtti. Geçmişte kayyum atanan belediyelere yaptığı ziyaretlere değinen İmamoğlu, adaleti "bir gün kendisine de lazım olacağı" hesabıyla savunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün ben de seçildiğim görevden uzağım. O gün savunduğum şeyle bugün kendim için istediğim şey arasında bir fark yok. Diyarbakır’da yapılan, benim başıma da geldi diye yanlış olmadı. Başından beri yanlıştı."

"Kürt meselesi silahların susmasıyla kapanacak bir dosya olmadı"

Türkiye’nin kırk yılı aşkın süren bir çatışmayı geride bırakabileceği bir dönemden geçtiğini ifade eden İmamoğlu, barışın kalıcı olabilmesi için demokratik siyaset kanallarının açık olması gerektiğini savundu. Silahların susmasını yürekten istediğini belirten İmamoğlu, meselenin boyutlarına ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"Kürt meselesi, zaten hiçbir zaman silahların susmasıyla kapanacak bir dosya olmadı. İçinde kimlik de var, eşit yurttaşlık da, insanların seçtikleri temsilcileri yerinde bulabilmesi de. İşte bunları konuşmaktan kaçınan bir siyaset barışı taşıyamaz diyorum ben."

Selahattin Demirtaş’ın yıllardır cezaevinde olmasına rağmen barışı savunmaktan vazgeçmediğini hatırlatan İmamoğlu,kendi tutukluluğu üzerinden yöneltilen eleştirilere ise "Diyarbakır’da adaleti bir gün bana lazım olur diye savunmadıysam, barışı da bugün bana yaramıyor diye bir kenara bırakamam" sözleriyle yanıt verdi.

Meclis Komisyonu

Sürecin şeffaflığı ve toplumsal güvenin inşası konusunda iktidara eleştiriler yönelten İmamoğlu, Meclis bünyesinde kurulan komisyonun ortak raporunda yer alan ve iktidar milletvekillerinin de imzasını taşıyan demokratikleşme önerilerinin çıkarılan çerçeve yasaya neden girmediğini sordu.

Toplumsal güvenin yalnızca kanun çıkararak sağlanamayacağını ifade eden İmamoğlu, yazısında şu çelişkilere dikkat çekti:

"İnsanlara artık sorunlarınızı demokratik siyaset içinde çözün diyorsunuz. Sonra o insanlar sandığa gidip kendi belediye başkanlarını seçtiğinde yerlerine kayyum atıyorsunuz. Peki, neye inanacaklar? Gazeteciler tutuklanırken, insanlar düşüncelerini söyledikleri için yargılanırken, mahkeme kararları uygulanmazken bu ülkenin siyaset yoluyla değişebileceğine nasıl güvenecekler? Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uymak için barışın tamamlanmasına mı gerek var? Anayasa bunu zaten emrediyor."