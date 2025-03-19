Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da bulunduğu çok sayıda CHP'li gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Ayrıca İBB Kültür Daire Başkanı Mahir Polat ve genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de gözaltına alınanlar arasında.

İmamoğlu, "örgüt inşa etme çabasındalar" demişti Ekrem İmamoğlu, hakkında yöneltilen "suç örgütü lideri" suçlaması gözaltına alındı. İmamoğlu 15 Mart'ta Ankara'da yaptığı açıklamada, "Örgüt inşa etme çabasındalar" demişti: "Bu hazırlıkların, bu davaların, soruşturmaların hepsi temelsiz, kanıtsız, zorlama iddialar. Tüm uyduruk iddiaları bir araya getirecekler, İmamoğlu'nun etrafında toplanmış çıkar amaçlı bir örgüt icat etme çabasındalar. Hepsi tek tek denetlenmiş göz önündeki ihaleleri bahane ederek yapacaklar, etrafımdaki kişileri de kurdukları kirli hesap düzeniyle onları suçlu ilan etmeye çalışacaklar. Bunları, kendilerine maşa olarak tuttukları gazeteciler, troller bunları yazıyorlar. Bu ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar. Önce '23 Mart'ta ön seçim olmadan İmamoğlu'nun işini bitirelim' derdindeler. 'Turbun büyüğü' diyerek heybeden, eskiden yaptıkları gibi, sözümona örgüt çıkarmak. İmamoğlu'nu, hapse atmaktan bile bahsediyorlar. Köşe yazılarında bunlar var. İmamoğlu oyun dışı kalacakmış! Burası muz cumhuriyeti değil, bu topraklarda namertlik sökmez! Siyaseten yenemiyorlar, korkutamıyorlar. Dertleri, vatan değil, kendi koltukları!"

"Her şey çok güzel olacak"

Ongun X'te şu paylaşımı yaptı:

"Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak."

Ayrıca, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan da gözaltına alındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medyada şu bilgiyi verdi: ”An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda.”

Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları da gözaltında

İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde başlatılan ve 105 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı. Aynı saatlerde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da evinde arama yapıldığı ve Şahan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyon kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın evinde arama yapıldığını ve hakkında gözaltı kararı bulunduğunu söyledi.

Küçük, X hesabından yaptığı paylaşımında şunları yazdı:

"Beylikdüzü belediye başkanı Murat Çalık’ın evinde arama yapılıyor. Hakkında gözaltı kararı var.'

"23 Mart'ta sandık kurulacak"

Özgür Çelik Vatan Emniyet Müdürlüğü önünden HALK TV’ye bağlandı. Şunları söyledi:

“Genel başkanımız İstanbul’a geliyor. Partililerimiz Vatan Emniyet’e geliyor. Bu bir darbe girişimidir. Bu darbe girişimini gerçekleştirenler tarih önünde hesap verecekler. Sayın Valiye de hiçbir polisin bu suça ortak edilmemesi gerektiğini söyledim. Pazar günü sandık kurulacak. Cumhurbaşkanı adayı ön seçimle gerçekleştirilecek. Bu millet iradesine bir darbe girişimdir. Tam olarak tükenmiş bir iktidar var ben kolluk gücü le yargı gücü ile iktidarda kalmak istiyorum diyor. Biraz sonra kamuoyuna bir sürü yalan söyleyecekler. Trol orduları ile tükenmiş iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. 23 Mart’ta sandık kurulmasın İmamoğlu aday olmasın istiyorlar. Engelleyemezler. Milletimiz bu darbe girişimini püskürtecektir."

Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapkı, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümlü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samiih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapkı, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için ön seçime hazırlanıyordu.23 Mart'ta CHP "gel seç tarihe geç" kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı adayını seçecek. Dün akşam saatlerinde üniversite diploması iptal edilen İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı idi. Bugün Maltepe Meydanı'nda geniş kapsamlı bir miting düzenlenecekti.

(EMK)