Ekrem Îmamoglû sewqî nexweşxaneyê kirin

Namzedê serokomariyê yê CHPê û Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû, ku li Girtîgeha Marmarayê ya Silivriyê girtî ye, ji ber êşa piştê dîsa birin nexweşxaneyê.
Her weha di çarçoveya kontrolan de Rezonansa Manyetîk(MR) a piştê ya Îmamoglû hatiye kişandin.
Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû di sibeha 25ê Tîrmehê de ji ber êşa piştê ji aliyê rêveberiya girtîgehê ve ji bo kontrola tenduristiyê hatibû şandin.
Îmamoglû li Nexweşxaneya Dewletê ya Silivriyê muayene bûbû û û piştî muayeneyê dîsa biribûn girtîgehê.
Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê Ozgur Çelik derbarê tenduristiya Ekrem Îmamoglû de daxuyaniyek da û got: "Şaredarê me Ekrem, ku 125 roj in bi neheqî li Silivriyê girtî ye, ji ber hin pirsgirêkên tenduristiyê li nexweşxaneyê hat muayene kirin. Rewşa wî baş e; xem nekin; silavên wî ji we hemûyan re heye."
