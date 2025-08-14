TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 14 Tebax 2025 12:54
 ~ Nûkirina Dawî: 14 Tebax 2025 12:56
1 xulek Xwendin

Ekrem Îmamoglû sewqî nexweşxaneyê kirin

Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû ji ber êşa piştê cara duyemîn e dibin nexweşxaneyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Ekrem Îmamoglû sewqî nexweşxaneyê kirin

Namzedê serokomariyê yê CHPê û Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû, ku li Girtîgeha Marmarayê ya Silivriyê girtî ye, ji ber êşa piştê dîsa birin nexweşxaneyê.

Her weha di çarçoveya kontrolan de Rezonansa Manyetîk(MR) a piştê ya Îmamoglû hatiye kişandin.

Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû di sibeha 25ê Tîrmehê de ji ber êşa piştê ji aliyê rêveberiya girtîgehê ve ji bo kontrola tenduristiyê hatibû şandin.

Îmamoglû li Nexweşxaneya Dewletê ya Silivriyê muayene bûbû û û piştî muayeneyê dîsa biribûn girtîgehê.

Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê Ozgur Çelik derbarê tenduristiya Ekrem Îmamoglû de daxuyaniyek da û got: "Şaredarê me Ekrem, ku 125 roj in bi neheqî li Silivriyê girtî ye, ji ber hin pirsgirêkên tenduristiyê li nexweşxaneyê hat muayene kirin. Rewşa wî baş e; xem nekin; silavên wî ji we hemûyan re heye."

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ekrem Îmamoglu Ekrem Îmamoglû Silivri nexweşî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê