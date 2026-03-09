Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarına ertelendi

Sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindekiler salondakini yerini aldı. Duruşma öncesinde basına konuşan Özel, "Kumpas davası halka tosladı" dedi.

Ekrem İmamoğlu salona alkışlarla geldi. "Çok güzelsiniz çok başkasınız" dedi. Salondan bir kişi "Seninle gurur duyuyoruz" diye seslendi.

Duruşma başladı. Mahkeme başkanı şu bilgiyi verdi:

"İlk etapta tutuklu sanıkları dinleyeceğiz haftada dört gün yargılama yapacağız. Bir buçuk ay kadar sürecek. İkinci celse tutuksuz sanıkları dinleyecek. Kimseye zorla getirme yapmayacağız. Bu nedenle ikinci celse savunmalarını almayı planladığımız için Nisan sonuna kadar yargılamayı takip etme konusunu kendilerine bırakıyorum. Heyet olarak sizde anlayış bekliyoruz, görüntü ses kaydı konusunda duruşma çıkışlarında da avukatlarımız tarafından alınmamasını istiyoruz. Bu konuda TCK 286. madde hatırlatmama gerek yok avukatlarımız hükmü biliyor."

Ekrem İmamoğlu: Millete saygılı olun

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Duruşma sırasında salonda bulunan bazı avukatlar “Adil yargılama istiyoruz” şeklinde slogan atarken, mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında sözlü tartışma çıktı.

Duruşma sırasında söz almak isteyen İmamoğlu’na mahkeme başkanı izin vermedi. Mahkeme başkanının “Hayır, söz vermiyorum. Bu şekilde devam edemezsiniz” demesi üzerine İmamoğlu’nun “Hayır, kafamıza göre değil” diyerek itiraz ettiği aktarıldı. Bunun üzerine hakim, “Sen bu şekilde devam edemezsin” ifadelerini kullanırken salondan “Sen değil, siz” şeklinde tepkiler yükseldi.

Gerginlik, İmamoğlu’nun yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirmesiyle devam etti. İmamoğlu, “Bu şekilde yargılama…” diyerek sürece itiraz ederken mahkeme başkanı “Ekrem Bey, bu şekilde devam etmeyin” uyarısında bulundu. Tartışmanın ardından hakim, yaşananların tutanağa geçirilmesini istedi ve “Bu şekilde yargılamaya devam edemeyiz” dedi.

İmamoğlu ise “Bu süreci çok daha naif, insanların hakkına, hukukuna dikkat ederek bu yargılamayı yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı bunun üzerine “Ekrem Bey, yerinize geçin” diyerek uyarıda bulundu.

Duruşma öncesinde de taraflar arasında usule ilişkin tartışmalar yaşandığı öğrenildi. İmamoğlu’nun avukatları davanın daha büyük bir salonda görülmesini talep ederken, avukatların müvekkillerinin kısa bir selamlama konuşması yapma isteği de mahkeme başkanı tarafından “Böyle bir usul yok” denilerek reddedildi.

Mahkeme salonundaki tartışmaların ardından duruşma, usule ilişkin işlemlerle devam etti.