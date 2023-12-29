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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2023 18:46
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 19:57
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SONAR ARAŞTIRMA ANKETİ

Ekrem İmamoğlu, olası AKP'li rakiplerini açık farkla geride bırakıyor

14 Mayıs seçim sonuçlarını gerçeğe en yakın tahmin eden şirketlerden Sonar Araştırma'nın son anketi, İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nun büyük oy farkıyla olası rakiplerinin önünde olduğunu ortaya çıkardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu, olası AKP'li rakiplerini açık farkla geride bırakıyor

Sonar Araştırma geçtiğimiz hafta  yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine  yönelik anket sonuçlarını açıkladı.

İmamoğlu: Yüzde 31 

Kararsızların, fikri olmayanların ve yanıt vermeyenlerin oyları dağıtıldıktan sonra Hakan Bayrakçı’nın sahibi ve yöneticisi olduğu Sonar Araştırma'nın İstanbul anketine katılanlara  sorduğu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayanların yüzde 31'i Ekrem İmamoğlu derken, ankete katılanların yüzde 6.7'si AKP'nin olası adaylarından Murat Kurum'a, yüzde 1,6'sı  Tevfik Göksu'ya, yüzde 0,8'i Ali Yerlikaya'ya oy vereceğini açıkladı.

Anketi yanıtlayanların yüzde 1,9'u kararsız olduğunu açıklarken, yüzde 14,5'i "fikrim yok" yanıtını verdi. Yüzde 29,4'ü ise anketi yanıtlamadı.  

CHP: Yüzde 41,1, AKP: Yüzde 39,6

"Arada kalanlar" dağıtıldıktan sonra Sonar Araştırma'nın “Bu pazar İBB seçimi olsa hangi parti adayına oy verirsiniz” sorusunu yanıtlayanların yüzde 41,1'i CHP, yüzde 39,6'sı AKP, yüzde 4,8'i DEM Parti, yüzde 3,7'si MHP ve yüzde 3,2'si İYİ Parti adayına oy vereceğini söyledi. 

(AEK)

Ekrem İmamoglu murat kurum Ali Yerlikaya tevfik göksu CHP AKP dem parti
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