Ekrem İmamoğlu, olası AKP'li rakiplerini açık farkla geride bırakıyor

Sonar Araştırma geçtiğimiz hafta yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik anket sonuçlarını açıkladı.

İmamoğlu: Yüzde 31

Kararsızların, fikri olmayanların ve yanıt vermeyenlerin oyları dağıtıldıktan sonra Hakan Bayrakçı’nın sahibi ve yöneticisi olduğu Sonar Araştırma'nın İstanbul anketine katılanlara sorduğu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayanların yüzde 31'i Ekrem İmamoğlu derken, ankete katılanların yüzde 6.7'si AKP'nin olası adaylarından Murat Kurum'a, yüzde 1,6'sı Tevfik Göksu'ya, yüzde 0,8'i Ali Yerlikaya'ya oy vereceğini açıkladı.

Anketi yanıtlayanların yüzde 1,9'u kararsız olduğunu açıklarken, yüzde 14,5'i "fikrim yok" yanıtını verdi. Yüzde 29,4'ü ise anketi yanıtlamadı.

CHP: Yüzde 41,1, AKP: Yüzde 39,6

"Arada kalanlar" dağıtıldıktan sonra Sonar Araştırma'nın “Bu pazar İBB seçimi olsa hangi parti adayına oy verirsiniz” sorusunu yanıtlayanların yüzde 41,1'i CHP, yüzde 39,6'sı AKP, yüzde 4,8'i DEM Parti, yüzde 3,7'si MHP ve yüzde 3,2'si İYİ Parti adayına oy vereceğini söyledi.

(AEK)