Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 9,7 milyon takipçili X (eski adıyla Twitter) hesabına, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellendi .

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre erişim engelinin, 8 Mayıs’ı 9 Mayıs’a bağlayan gece yarısından sonra uygulamaya konduğu bildirildi.

İmamoğlu'nun X sayfasına girildiğinde, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” ifadesi yer alıyor.

Hesabın yaklaşık saat 02.00 civarında engellendiği belirtilirken, yurttaşlar karara X üzerinden tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, erişim engeline tepki göstermek için X profil fotoğraflarını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi; ancak bu kullanıcıların hesapları da “sahte kişilik” ya da “taklitçilik” gerekçesiyle askıya alınmaya başlandı.

19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan İmamoğlu, protestoların sürdüğü bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyordu. Hesap üzerinden son olarak CHP'nin Beyazıt Meydanı’nda düzenlediği miting için, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadeleriyle bir çağrı yapılmıştı.

Başsavcılıktan açıklama Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, açıklamada, İmamoğlu hakkında mali ve "terör" nitelikli suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve görevden uzaklaştırıldığı aktarılarak, "Halen tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait, fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nin 214. maddesinin (suç işlemeye tahrik) ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden, ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği" tespitinde bulunulduğu kaydedildi. Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden, teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olamayacağı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi: "İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 5651 sayılı kanunun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait (https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21) URL adresli hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır."

(TY)