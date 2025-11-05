Ekrem İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı, ardından yurt dışı yasağı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hukukusuz "İBB Yolsuzluk Soruşturması" kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’na yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Savcılık ifade yazısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan ve Selim İmamoğlu’nun ifadeye çağrılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada “[...] yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerlerine atılı rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarından, dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat yazıl[dığını]" duyurdu.

Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Savcılığın verdiği adla “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasıyla ilgili olarak Çarşamba sabah 11:00’de İstanbul Adliyesinde ifade verecekleri haberinin duyulmasından hemen sonra Savcılık bu kez yasak kararlarını açıkladı.

“Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh ceza hakimliğinin bugün tarihli kararıyla haklarında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

İmamoğlu'nun babası ve eşinin yazlık evlerinde arama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu nisan ayında eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’na ait yazlık evlerde arama yapılmıştı.

İmamoğlu'ndan AKP'ye: Aile tacizinden vazgeçin

İmamoğlu, söz konusu baskınları “aileye yönelik açık bir taciz” olarak nitelendirmiş ve “Bu hukuksuzluk, bu aymazlık tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı” demişti.

Kilitler kırılarak yapılan aramaların, “hukuki değil, siyasi bir şov” olduğunu belirten İmamoğlu, kamuoyuna ve iktidara seslenmişti: “Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden.”

(AEK)