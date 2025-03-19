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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 09:14
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 12:08
2 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu'nun ailesi: Terörist mi almaya geldiniz?

Dilek İmamoğlu, "Terör suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna “Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyayı altını üstüne getirdi, tamamen büyük bir iftira” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu'nun ailesi: Terörist mi almaya geldiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, NOW Tv’ye açıklamalarda bulundu.

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“Artık her şeyi bekler hale geldik”

 Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecine dair şunları söyledi: “Gelen arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar ve nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiler, saat 7.30 gibi evden ayrıldılar. Ekrem beyle konuştular, avukatıyla birlikte. O süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama ortada dolanan bir sürü kirli bilgi var. Tam bilemiyorum ama avukatıyla birlikte konuştular. Artık her şeyi bekler hale geldik. Dün, usulsüz bir şekilde diploma iptal edildi. Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç. Dünyada bunu kime sorarsanız sorun, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyler. Bu saçmalığın ötesi… Bekliyor muyduk böyle bir süreç? Kağıt üzerinde halen bir hukuk devletiyiz ‘olmaz’ diyoruz ama oluyor.”

"Biz şeffafız”

Dilek İmamoğlu, "Terör suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: “Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyayı altını üstüne getirdi, tamamen büyük bir iftira. Bizim birbirimizden sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şey yok. Biz şeffafız… Biz hayatımızı ortada yaşadığımız için kendini milletine emanet ediyoruz. Bu kadar adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında kimse susmayacak. Ben bir anne olarak sorumluluklarım var, çocuklarımın psikolojisini sağlam tutmak adına ama şükürler olsun ki çocuklarım çok güçlü.”

Mehmet Selim İmamoğlu: Bu devran dönecek

İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ise süreçle ilgili şu ifadelerde bulundu: “Kelimeler kifayetsiz, internete giremiyorum, sosyal medya kilitli, hiçbir şeyden haberim yok. İçimden diyorum ki, ‘Terörist mi almaya geldiniz siz?’ Bu adam, ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan bir insan ama bir terörist alır gibi, bu ülkeyi ileride yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz. Bunlar şeytan gibi, bu devran bir gün dönecek.”

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(EMK)

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