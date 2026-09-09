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YT: Yayın Tarihi: 09.09.2026 11:59 9 Eylül 2026 11:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.09.2026 12:07 9 Eylül 2026 12:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Mızraklı paylaşımı: Geçmiş olsun Diyarbakır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 yıl süren tutukluluğunun ardından cezaevinden dün tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Mızraklı paylaşımı: Geçmiş olsun Diyarbakır
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 7 yıl süren tutukluluğunun ardından cezaevinden dün tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Selçuk Mızraklı tahliye oldu
Selçuk Mızraklı tahliye oldu
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"Millet iradesinin yok saymanın bedelini millete ödetiyorlar"

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İmamoğlu Diyarbakır'da: İstanbul'daki 16 Milyondan Size Selam Getirdim
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İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından yaptığı paylaşımda, 2018 yılında Mızraklı'ya makamında yaptığı ziyarete ait görüntülere de yer verdi.

8 yıl önce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne hukuksuzca kayyım atanmasının ardından Selçuk Mızraklı’yı Diyarbakır’da ziyaret ettim. Sonrasında ne yazık ki tutuklandı. 7 yıl hapis yattı.

Bu hukuksuzluklar insanların ömründen, şehirlerin geleceğinden, ülkenin yarınlarından çaldı; hâlâ çalıyor. Türkiye’ye bunları yaşatanlar, hukuksuzluğun ağır bedelini milletimizin sırtına yüklüyor.

Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı! Geçmiş olsun Diyarbakır!

Kayyım zihniyeti yalnızca milletin iradesini gasp etmiyor; demokrasiyi ve adaleti tahrip ediyor, toplumsal huzura ve barışa ağır yaralar açıyor. Hukuk düzeninde telafisi güç hasarlar bırakıyor.

Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar.

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(FY)

Haber Yeri
İstanbul
adnan selçuk mızraklı ekrem imamoğlu İBB Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı tahliye
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