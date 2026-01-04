Ekrem İmamoğlu'ndan AKP’ye Venezuela eleştirisi: İlkesiz politikalar Türkiye’nin itibarını zedeliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu belediye başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin Venezuela saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılması sonrası AKP’yi eleştirdi.

Yaşananlar karşısında Türkiye’nin sesinin cılız çıktığını söyledi. "Türkiye’nin bu kritik dönemde ihtiyacı olan şey, ilkesiz savrulmalar değil, sağduyunun ve hukukun sesi olmaktır.” diyen Ekrem İmamoğlu “Kendi ülkesinde adaleti tesis edemeyenlerin uluslararası adalet çağrısı inandırıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden paylaşılan yorumda şu ifadeler yer aldı:

"Venezuela’da yaşananlar hepimize hayati bir gerçeği hatırlatıyor. Nicolás Maduro, seçimlerde halkının iradesine saygı göstermeyen, demokratik değerleri sistematik biçimde ihlal eden otoriter bir lider. Hükümetimiz, bu şaibeli seçimlerin sonuçlarını tanımış, bununla da kalmayıp Maduro’yla yakın ilişkiler kurmuştur. Ancak bir yönetimin otoriter olması, başka bir devletin askerî müdahalesini haklı çıkarmaz.

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu yönde atılan her adım, küresel ölçekte tehlikeli bir istikrarsızlık ve kaos döneminin başlangıcı olur. Büyük güçlerin 'haklılık' iddiasıyla gerçekleştirdiği askerî müdahalelerin ve dünyayı nüfuz alanlarına bölme arayışlarının faturasını artık ezbere biliyoruz. Bu nedenle çözümün adresi güç kullanımı değil, uluslararası hukuk, BM Şartı ve Venezuela halkının kendi kaderini tayin etme iradesidir.

Venezuela halkının iradesine ne otoriter liderler set çekebilir ne de dış güçlerin askerî dayatmaları bu iradenin önüne geçebilir.

Türkiye’nin bu kritik dönemde ihtiyacı olan şey, ilkesiz savrulmalar değil, sağduyunun ve hukukun sesi olmaktır. Dışarıdan dayatmalara karşı en sağlam zırh, içeride hukukun üstünlüğü ve işleyen demokrasidir. Kendi ülkesinde adaleti tesis edemeyen bir iktidarın uluslararası adalet çağrısı inandırıcı olamaz.

İlkesiz politikalar ve şahsi angajmanlarla ülkemizi yönetenlerin, bu tür küresel kırılma anlarında söyleyecek sözü kalmamış; Türkiye’nin sesi cılız çıkmıştır. Bu tablo, ülkemizin itibarına zarar vermektedir.

Türkiye, taraf tutan değil ilke savunan; sessiz kalan değil yol gösteren bir ülke olmalıdır. Bu da ancak demokrasiye, hukuka ve milletin iradesine tutarlı biçimde sahip çıkarak mümkündür."

(HA)