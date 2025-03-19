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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 11:25
2 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu kimdir?

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı olan İBB Başkanı, yükseköğrenim diplomasının iptal edilmesinin ardından "terör örgütüne yardım" ve "suç örgütü kurmak ve yönetmek" gibi suçlamalarla 19 Mart 2025'te gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Siyasetçi. 

Bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olası cumhurbaşkanı adayı. 21 Şubat 2025’te CHP Genel Merkezi’ne yazdığı dilekçeyle cumhurbaşkanlığı ön seçimine aday oldu. Ön seçimde aday adayı olması için 116 CHP Milletvekili imza verdi.

2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, 2024'ten beri ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı.

Görev süresi boyunca sosyal yardım projeleri, ulaşım reformları ve kent politikaları ile öne çıktı. İktidarla yaşadığı siyasi gerilimler, Türkiye siyasetinde önemli bir figür olmasına neden oldu.

Siyasi kariyeri

2008 yılında CHP’ye katıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak katıldığı 2014 Türkiye Yerel Seçimlerinde yüzde 50,82 oy alarak ilk seçimini kazandı. 2019 Türkiye Yerel Seçimlerinde CHP’nin İBB Başkan adayı olarak yarıştı ve yüzde 48,80 oyla seçimi kazandı. Ancak AKP’nin itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararlar sonucunda İstanbul seçimleri iptal edildi ve 6 Mayıs 2019’da görevden alındı.

23 Haziran 2019’da yenilenen seçimde bu kez yüzde 54,2 oy oranıyla (yaklaşık 1 milyon oy farkla) tarihî bir fark elde etti ve 27 Haziran 2019’da mazbatasını alarak göreve başladı. Böylece, İBB Başkanlığı seçimleri tarihinde en fazla oy alan (4 milyon 742 bin oy) belediye başkanı oldu.

Suikast iddiası

1 Aralık 2020’de IŞİD militanlarının kendisine yönelik bir suikast hazırlığında olduğu ve son anda yakalandıkları iddia edildi. İBB, iddiaları doğrulayarak İmamoğlu’nun koruma sayısının artırıldığını açıkladı; ancak İstanbul İl Emniyet Genel Müdürlüğü daha sonra bu iddiaları yalanladı.

2024 Yerel Seçimlerinde bir kez daha CHP’nin adayı olarak yarıştı ve kesin sonuçlara göre yüzde 51,1 oy oranıyla yeniden İBB Başkanı seçildi.

3 Haziran 1971’de Akçaabat, Trabzon’da doğup büyüdü.

Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı; ancak birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne aldırdı. Kuzey Kıbrıs’ta iki yıl eğitim gördü. 

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) Bölümü’ne yatay geçiş yaparak eğitimine burada devam etti ve 1994 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı 31 yıllık lisans diploması dün (18 Mart 2025) iptal edildi.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca cumhurbaşkanı olabilmek için sahip olunması gereken yeterlilikler arasında yer alan yükseköğrenim yapmış olma yeterliliği yer alıyor.

19 Mart 2025'te biri “terör örgütüne yardım”, diğeri ise “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamaları içeren iki ayrı soruşturma kapsamında Sarıyer’deki evinden gözaltına alındı. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB İBB operasyonu
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