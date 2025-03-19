Ekrem İmamoğlu: Kendimi milletime emanet ediyorum

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, polisler evinde arama yaparken ses kaydıyla bir mesaj gönderdi.

"Kendimi milletime emanet ediyorum” diyen İmamoğlu, “16 milyona değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum. Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı, milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan, bu sürecin başındaki ve bütün bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan. Ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa, o bütün bir avuç insandan, bu millet, adalet önünde hesap soracaktır” ifadelerini kullandı.

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(HA)