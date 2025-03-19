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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 14:05
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 14:13
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Ekrem İmamoğlu: Kendimi milletime emanet ediyorum

"Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan, bu sürecin başındaki ve bütün bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu: Kendimi milletime emanet ediyorum

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, polisler evinde arama yaparken ses kaydıyla bir mesaj gönderdi.

"Kendimi milletime emanet ediyorum” diyen İmamoğlu, “16 milyona değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum. Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı, milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan, bu sürecin başındaki ve bütün bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan. Ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa, o bütün bir avuç insandan, bu millet, adalet önünde hesap soracaktır” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
19 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu ekrem imamoğlu İBB operasyonu
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