Ekrem İmamoglu ji bo Selçuk Mizrakli peyamek weşand: Derbasî be Amed

Serokê girtî yê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) û namzetê serokkomariyê Ekrem İmamoglu, ji bo Hevserokê berê yê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Selçuk Mizrakliyê ku piştî 7 salan duh ji girtîgehê derket, peyama "derbasî be" parve kir.
Selçuk Mizrakli serbest bû
İmamoglu di parvekirina li ser hesaba Xê ya Ofîsa Namzetiya Serokkomariyê de cih da dîmenên serdana xwe ya sala 2019an a ji bo Mizrakli. Imamoglû di peyama xwe de weha got:
“Beriya 8 salan, piştî ku bi awayekî nehiqûqî qeyûm ji bo Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê tayînkirin, min li Amedê serdana Selçuk Mizrakli kiribû. Piştre mixabin hat girtin û 7 salan di girtîgehê de ma.
Ev nehiqûqiyana, ji temenê mirovan, ji paşeroja bajaran û ji siberoja welat dizîn; hê jî didizin. Yên ku van tiştan bi Tirkiyeyê didin jiyîn, berdêla giran a nehiqûqiyê dixin ser milê gelê me.
Derbasî be Selçuk Mizrakli! Derbasî be Amed!
Hişmendiya qeyûman ne tenê îradeya gel xesp dike; di heman demê de demokrasî û edaletê xirab dike, birînên giran di aştî û aramiya civakî de vedike. Di nîzama hiqûqê de xisarên ku çakkirina wan zehf zehmet e dihêle.”
8 yıl önce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne hukuksuzca kayyım atanmasının ardından Selçuk Mızraklı’yı Diyarbakır’da ziyaret ettim. Sonrasında ne yazık ki tutuklandı. 7 yıl hapis yattı.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CA_iletisim) September 9, 2026
Bu hukuksuzluklar insanların ömründen, şehirlerin geleceğinden, ülkenin yarınlarından… pic.twitter.com/6GqVncfDql
(FY/AY)