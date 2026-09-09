TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.09.2026 13:07 9 Îlon 2026 13:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.09.2026 13:13 9 Îlon 2026 13:13
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Ekrem İmamoglu ji bo Selçuk Mizrakli peyamek weşand: Derbasî be Amed

Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) Ekrem İmamoglu, ji bo Hevserokê berê yê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Selçuk Mizrakliyê ku piştî 7 salan duh ji girtîgehê derket, peyama derbasbûnê weşand.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ekrem İmamoglu ji bo Selçuk Mizrakli peyamek weşand: Derbasî be Amed
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokê girtî yê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) û namzetê serokkomariyê Ekrem İmamoglu, ji bo Hevserokê berê yê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Selçuk Mizrakliyê ku piştî 7 salan duh ji girtîgehê derket, peyama "derbasî be" parve kir.

Selçuk Mizrakli serbest bû
Selçuk Mizrakli serbest bû
8 Îlon 2026

İmamoglu di parvekirina li ser hesaba Xê ya Ofîsa Namzetiya Serokkomariyê de cih da dîmenên serdana xwe ya sala 2019an a ji bo Mizrakli. Imamoglû di peyama xwe de weha got:

“Beriya 8 salan, piştî ku bi awayekî nehiqûqî qeyûm ji bo Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê tayînkirin, min li Amedê serdana Selçuk Mizrakli kiribû. Piştre mixabin hat girtin û 7 salan di girtîgehê de ma.

Ev nehiqûqiyana, ji temenê mirovan, ji paşeroja bajaran û ji siberoja welat dizîn; hê jî didizin. Yên ku van tiştan bi Tirkiyeyê didin jiyîn, berdêla giran a nehiqûqiyê dixin ser milê gelê me.

Derbasî be Selçuk Mizrakli! Derbasî be Amed!

Hişmendiya qeyûman ne tenê îradeya gel xesp dike; di heman demê de demokrasî û edaletê xirab dike, birînên giran di aştî û aramiya civakî de vedike. Di nîzama hiqûqê de xisarên ku çakkirina wan zehf zehmet e dihêle.”

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ekrem Îmamoglu Selçûk Mizrakli
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê