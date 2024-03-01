İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu Perşembe günü İstanbul Gaziosmanpaşa’da düzenlediği halk buluşması öncesinde Altan Sancar'a verdiği söyleşide DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkarmasının kendisiyle Kürt seçmenler arasındaki ilişkiyi değiştirmeyeceğini söyledi.

İBB Başkanı, Sancar'ın ikinci kez girdiği başkanlık yarışında "Kürtlerle arasındaki ilişkiyi nasıl tanımladığına" yönelik sorusunu "Ekrem İmamoğlu ile Kürtler arasına kimse giremez." diyerek yanıtladı.

"Kürtlerle olan ilişkimde başka bir partinin, başka bir siyasal figürün aracılığına ihtiyacım yoktur. Böyle bir beklentim de yoktur." dedi.

"Gönül hattı"

İmamoğlu İstanbul'un Kürtleri ve Ekrem İmamoğlu arasında, "aracısız, direkt bir hat" olduğunu söyledi: "Ben [buna] Kürt yurttaşlarımız ile aramdaki Gönül Hattı diyorum. Birbirimizi anlıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Birbirimizin zihnini kalbini okuyoruz."

İstanbul Kürtleri

İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan Kürtlerin kentle köklü bir bağa sahip olduğu konusunda tarihte Saray ve Kürt beyleri arasındaki temaslara dair kimi anektodları naklettikten sonra kendisinin "İstanbul’a onların gözünden de onların kalbinden de bak[tığını]" söyledi: "Onların İstanbul bilgisini, İstanbul sevgisini kendi İstanbul bilgimle, İstanbul sevgimle birleştiriyorum." dedi.

İstanbul ittifakı: "Güzel bir Türkiye hayali"

Sancar'ın kendisinin dayandığını söylediği "İstanbul İttifakı" tanımına ilişkin sorusunu da "partiler ötesi" bir ittifak olarak yanıtlayan İmamoğlu, bunun 2019'dan beri süre gelen "bir halk ittifakı, bir taban ittifakı" ilişkisi olduğunu söyledi.

İmamoğlu,"İstanbul ittifakı[nın] sadece bir seçim kazanma ittifakı [olmadığını]" vurguladı. "Bu sadece bir belediye hizmetinin her vatandaşımıza eşitçe ulaşması ittifakı da değildir. Bu aynı zamanda bir toplumsal kucaklaşmadır." dedi.

"Güzel bir Türkiye hayali için bir araya gelmedir. Geleceğimizi birlikte şekillendirme ittifakıdır."

Demokrasi, kalkınma, kucaklaşma...

İmamoğlu, İstanbul İttifakı olarak tanımladığı ilişkiyi "[...] dindarı, dindar olmayanı, Kürdü Karadenizlisi, Sivaslısı Karslısı, Rumelilisi Anadolulusu, Alevisi Sünnisi, hepimizin kucaklaştığı bir meydan" olarak betimledi: "İstanbul İttifakı bir hepimizin koşarak birbirimizi kucakladığı, sarıp sarmaladığı, dayanıştığı bir Halk meydanıdır."

İBB Başkanı kendisini ikinci kez İstanbul'un başına getireceğini umduğu gücün İstanbul'dan daha geniş bir zeminde oluşmakta olduğunu da ima etti: "Aslında şunu söylemem lazım. İstanbul İttifakı demokrasi, kalkınma ve kucaklaşmak yolunda bir halk hareketidir."

(AEK)