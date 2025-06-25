Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili Danıştayın verdiği "suç yok" kararına karşın hapis istemiyle yeniden açılan davanın savcısının dördüncü kez ertelemeye karşın esas hakkındaki mütalaasını açıklamamasının "masumiyet karinesi"ni ihlal olduğuna ilişkin kararını açıklayan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Diyarbakır'a sürüldü.

Ekrem İmamoğlu‘nun tutuksuz yargılandığı Beylikdüzü davasında dört duruşmadır mütalaasını açıklamayan savcıya masumiyet karinesini hatırlatan Büyükçekmece Hakimi de Diyarbakır’a sürüldü https://t.co/eiwxHfMpmH — Alican Uludağ (@alicanuludag) June 24, 2025

NOW’dan Alican Uludağ’ın haberine göre savcının mütalaa açıklamamasını "masumiyet karinesi ihlali" olarak tutanak altına alan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi 20 Haziran’da yayımlanan HSK kararnamesi ile İmamoğlu davasından alındı ve Diyarbakır Adliyesinde görevlendirildi.

Haberde yargıcın ve savcının adı açıklanmadı.

(AEK)