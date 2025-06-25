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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2025 19:29
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2025 21:45
1 dk Okuma

BÜYÜKÇEKMECE'DEN DİYARBAKIR'A

Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün

Bir ihale dosyasından ötürü yargılananan Ekrem İmamoğlu hakkında dört celsedir mütalaasını vermeyen savcının masumiyet karinesini ihlal ettiğini tespit eden Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi yargıcı sürgünle ödüllendirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken, Kastamonu, Daday Belediyesiyle bir buluşmada/Daday Belediyesi

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili Danıştayın verdiği "suç yok" kararına karşın hapis istemiyle yeniden açılan davanın savcısının dördüncü kez ertelemeye karşın esas hakkındaki mütalaasını açıklamamasının "masumiyet karinesi"ni ihlal olduğuna ilişkin kararını açıklayan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Diyarbakır'a sürüldü.

NOW’dan Alican Uludağ’ın haberine göre savcının mütalaa açıklamamasını "masumiyet karinesi ihlali" olarak tutanak altına alan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi 20 Haziran’da yayımlanan HSK kararnamesi ile İmamoğlu davasından alındı ve Diyarbakır Adliyesinde görevlendirildi.

Haberde yargıcın ve savcının adı açıklanmadı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu
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