HABER
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2025 10:37
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 10:46
1 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu, hastaneye sevk edildi

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı nedeniyle ikinci kez hastaneye götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, hastaneye sevk edildi
Fotoğraf: İBB

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye götürüldü.

Bugün bir kez daha hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun yapılan kontroller kapsamında belinden manyetik rezonans görüntüleme (MR) çekildiği belirtildi.

Daha önce de muayene olmuştu

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz'da sabah saatlerinde bel ağrısı şikayetiyle cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti.

Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene olan İmamoğlu, kontrolün ardından cezaevine geri dönmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var" demişti.

(AB)

