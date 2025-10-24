ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 08:55
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 09:49
2 dk Okuma

İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması

Savcılığa göre, soruşturma dosyasında İmamoğlu’nun “mensubu olduğu iddia edilen bir suç örgütüyle” bağlantılı para transferleri, yabancı istihbarat irtibatları ve seçim kampanyasına yönelik “stratejik çalışmaların” da incelendiği ileri sürülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta bir erkek konuşmacı, mikrofonun önünde gülümseyerek konuşma yaparken görülüyor. Üzerinde beyaz bir gömlek ve boynunda kırmızı, mavi ve beyaz renklerde bir atkı bulunuyor. Arka planda bulanık biçimde bir logo veya yazı yer alıyor. Kişi, elini hafifçe kaldırmış ve samimi, sıcak bir ifade takınmış.
Fotoğraf: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “casusluk” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aynı dosya kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

24 Ekim 2025

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği, bu materyallerde İmamoğlu ile iletişimde olduğu iddia edilen kişiler ve yabancı ülke vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarının bulunduğunun öne sürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “yabancı ülke lehine ajanlık faaliyetleri yürütüldüğü, kriptolu iletişim programları üzerinden bilgi paylaşımı yapıldığı ve bu eylemlerin casusluk faaliyeti kapsamında değerlendirildiği” denildi.

Savcılığa göre, soruşturma dosyasında İmamoğlu’nun “mensubu olduğu iddia edilen bir suç örgütüyle” bağlantılı para transferleri, yabancı istihbarat irtibatları ve seçim kampanyasına yönelik “stratejik çalışmaların” da incelendiği ileri sürülüyor.

Aynı soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ’ın gözaltına alındığı, evinde ve iş yerinde arama yapıldığı bildirildi. Yanardağ hakkında da “casusluk” suçlamasıyla işlem başlatıldığı açıklandı. Soruşturma Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.

İBB'ye de operasyon: 15 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin dijital uygulamalarıyla ilgili yeni bir operasyon gerçekleştirildi. “İstanbul Senin” adlı mobil uygulama üzerinden veri sızıntısı yapıldığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dosyasıyla bağlantılı olarak “casusluk” suçlaması yöneltildi. Savcılık, İstanbul Senin ve İBB Hanem adlı uygulamalarda kullanıcı verilerinin yasa dışı biçimde yurt dışına aktarıldığı ve satışa çıkarıldığı yönünde bulgular elde edildiğini öne sürdü.

İddialara göre, 3,7 milyon kullanıcıya ait veriler yabancı ülkelere sızdırıldı; ayrıca “İBB Hanem” uygulaması üzerinden bazı vatandaşların seçmen ve sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı iddia edildi.

(EMK)

İstanbul
ekrem imamoğlu casusluk suçlaması casusluk Merdan Yanardağ
ilgili haberler
TELE 1 kanalına kayyım atandı
24 Ekim 2025
/haber/tele-1-kanalina-kayyim-atandi-312883
İmamoğlu Beylikdüzü davasından beraat etti
24 Ekim 2025
/haber/imamoglu-beylikduzu-davasindan-beraat-etti-312882
Özel: Bizi hasta etmeye çalıştılar, olmadık, bünyemiz sağlam
24 Ekim 2025
/haber/ozel-bizi-hasta-etmeye-calistilar-olmadik-bunyemiz-saglam-312862
Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı
24 Ekim 2025
/haber/dilek-imamoglundan-casusluk-tepkisi-roma-yi-da-ekrem-yakti-312848
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
