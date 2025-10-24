Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “casusluk” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aynı dosya kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

GÜNCELLENİYOR “Casusluk” İddiasıyla TELE1’e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği, bu materyallerde İmamoğlu ile iletişimde olduğu iddia edilen kişiler ve yabancı ülke vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarının bulunduğunun öne sürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “yabancı ülke lehine ajanlık faaliyetleri yürütüldüğü, kriptolu iletişim programları üzerinden bilgi paylaşımı yapıldığı ve bu eylemlerin casusluk faaliyeti kapsamında değerlendirildiği” denildi.

Savcılığa göre, soruşturma dosyasında İmamoğlu’nun “mensubu olduğu iddia edilen bir suç örgütüyle” bağlantılı para transferleri, yabancı istihbarat irtibatları ve seçim kampanyasına yönelik “stratejik çalışmaların” da incelendiği ileri sürülüyor.

Aynı soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ’ın gözaltına alındığı, evinde ve iş yerinde arama yapıldığı bildirildi. Yanardağ hakkında da “casusluk” suçlamasıyla işlem başlatıldığı açıklandı. Soruşturma Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.

İBB'ye de operasyon: 15 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin dijital uygulamalarıyla ilgili yeni bir operasyon gerçekleştirildi. “İstanbul Senin” adlı mobil uygulama üzerinden veri sızıntısı yapıldığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dosyasıyla bağlantılı olarak “casusluk” suçlaması yöneltildi. Savcılık, İstanbul Senin ve İBB Hanem adlı uygulamalarda kullanıcı verilerinin yasa dışı biçimde yurt dışına aktarıldığı ve satışa çıkarıldığı yönünde bulgular elde edildiğini öne sürdü.

İddialara göre, 3,7 milyon kullanıcıya ait veriler yabancı ülkelere sızdırıldı; ayrıca “İBB Hanem” uygulaması üzerinden bazı vatandaşların seçmen ve sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı iddia edildi.

(EMK)