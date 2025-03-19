Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar ve hukuki süreçler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında kazandığı İstanbul seçimlerinin ardından siyasi kariyerinde pek çok hukuki süreçle karşı karşıya kaldı.

Bu süreçte, seçimle ilgili tartışmalardan çevre projelerine, ihale süreçlerinden kişisel hakaret davalarına kadar birçok farklı dava açıldı.

İmamoğlu politik duruşu ve İBB yönetiminde aldığı kararlar nedeni ile çeşitli kesimlerin hedefi haline geldi ve bunun sonucunda birçok soruşturma ve dava açıldı.

İmamoğlu’na yönelik açılan ve ilk akla gelen soruşturma ve davalar şöyle:

İmamoğlu'na yönelik ilk davalar

Konu: 2019 İstanbul seçimlerindeki zaferinin ardından, bazı çevrelerce seçim sonuçlarına itirazlar ve tartışmalar başlatıldı.​

2019 İstanbul seçimlerindeki zaferinin ardından, bazı çevrelerce seçim sonuçlarına itirazlar ve tartışmalar başlatıldı.​ Olaylar: Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen İstanbul seçimlerinin ardından, İmamoğlu'na yönelik çeşitli davalar açıldı. Rakiplerinin "sandık sonuçlarına itiraz"ları, seçim sürecinin şeffaflığına dair soru işaretleri doğurdu.​

Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen İstanbul seçimlerinin ardından, İmamoğlu'na yönelik çeşitli davalar açıldı. Rakiplerinin "sandık sonuçlarına itiraz"ları, seçim sürecinin şeffaflığına dair soru işaretleri doğurdu.​ Sonuç: Yüksek Seçim Kurulu, İmamoğlu'nun seçimi kazanmasını onayladı ve tartışmalar sona erdi.​

2021: Kanal İstanbul ve ihale süreçleri

Konu: İmamoğlu'nun, İstanbul'un geleceğini tehdit ettiği iddia edilen Kanal İstanbul projesine karşı duruşu.​

Olaylar: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çeşitli davalar açtı. Projeye ilişkin çevre felaketlerine yol açacağı gerekçesiyle hukuki süreçler başlatıldı.​

Sonuç: Kanal İstanbul’un çevresel etkileri üzerine tartışmalar derinleşti ve dava süreci devam etti.​

'İBB'deki İhale Davaları'

Konu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ihale süreçleri ve yolsuzluk iddiaları.​

Olaylar: İmamoğlu yönetimindeki İBB hakkında, kamu ihaleleri ve süreçlerine dair soruşturmalara odaklanan davalar açıldı.​

Sonuç: Davalarda, İmamoğlu'nun savunmalarına ve şeffaflık vaatlerine odaklanıldı; bazı davalar hâlâ devam etmektedir.​



2024: Hukuki süreçler ve soruşturmalar

· "Ahmak Davası" ve "Ordu Valisi Davası": 2024 yılında, İmamoğlu hakkında "Ahmak" ifadesini kullandığı gerekçesiyle hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Ayrıca, eski Ordu Valisi'ne hakaret suçlamasıyla da bir dava süreci başlatıldı. Bu davalarda, İmamoğlu'na çeşitli hapis cezaları talep edildi.

· "Bilirkişi S.B." Soruşturması: İmamoğlu'nun, çeşitli soruşturmalarda görev alan bilirkişi S.B.'yi hedef gösterdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Bu süreç, bilirkişinin lisanssız olduğu iddialarıyla da bağlantılıdır. ​

· "Bilirkişi Soruşturması" Davası: Önceki soruşturmanın davaya dönüşmesiyle birlikte, İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. ​

· "Başsavcı Davası": İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik ifadeleri nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakkında iddianame düzenlendi. ​

'İstanbul'da İmar İhlali' Davaları

Konu: İmamoğlu’nun İstanbul’daki imar değişiklikleri ve yapılaşma ile ilgili yasal süreçleri.​

İmamoğlu’nun İstanbul’daki imar değişiklikleri ve yapılaşma ile ilgili yasal süreçleri.​ Olaylar: İBB tarafından yapılan bazı imar değişiklikleri ve yapılaşma projeleri, çevre örgütleri ve yerel halk tarafından yargıya taşındı.​

İBB tarafından yapılan bazı imar değişiklikleri ve yapılaşma projeleri, çevre örgütleri ve yerel halk tarafından yargıya taşındı.​ Sonuç: Bu davalar, İstanbul’daki şehirleşme ve çevre duyarlılığı üzerine önemli tartışmalar başlattı.​

2025: Diploma İptali, Gözaltı ve Siyasi Süreçler

Diploma İptali

Konu: İstanbul Üniversitesi'nin, İmamoğlu'nun 1990'daki üniversite transferinde usulsüzlük tespit ettiği gerekçesiyle diplomasını iptal etmesi.​

Olaylar: Üniversite, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti; bu durum, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli üniversite mezuniyeti şartını ortadan kaldırdı. ​

Sonuç: İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olma hakkını kaybetmiş ve bu durumu hukuka aykırı ve siyasi bir hamle olarak değerlendirdi.



İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti

İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Millet iradesine darbe vuruluyor

(EMK)