Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP’li belediye ve çalışanlarına 19 Mart itibariyle operasyon furyası başladı. İlk operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklandı. O günden bugüne de Marmara (Silivri) Cezaevinde mahpus olarak tutuluyor.

İmamoğlu, belediye başkanlığı görevine başladığı 2019’dan bu yana çeşitli gerekçelerle yargı süreçleriyle karşı karşıya. Bazı davalar doğrudan siyasi söylemlerine dayanırken, bazıları ise Beylikdüzü Belediyesi dönemindeki işlemlerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrolarına yönelik iddialara dayandırılıyor:

Ceza davaları

Ekrem İmamoğlu hakkında bilinen açılmış üç farklı ceza davası bulunuyor:

“Ahmak” davası – YSK üyelerine hakaret suçlaması

Gerekçe : İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinin iptali sonrası yaptığı açıklamalarda “ahmak” ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiası.

: İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinin iptali sonrası yaptığı açıklamalarda “ahmak” ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiası. Yargılama sonucu : 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak.

: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak. Gelişmeler :

: Mahkeme, 2022’de ceza kararını verdi.



Karar istinaf sürecinde, henüz kesinleşmedi.



Kesinleşirse, İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi gündeme gelecek.

İmamoğlu’nun savunması: “Ahmak” ifadesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt olarak kullandığını, YSK’ya hakaret etme kastı taşımadığını belirtti.

İmamoğlu davasında karar: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis

İmamoğlu davasında gerekçeli karar: Ahmak sözünü aptal anlamında kullandı

Bilirkişi davası – “Yargıya müdahale” iddiası

Gerekçe: 27 Ocak 2025’te yaptığı bir basın toplantısında, bilirkişi S.B.’nin CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda görevlendirilmesini eleştirmesi.

27 Ocak 2025’te yaptığı bir basın toplantısında, bilirkişi S.B.’nin CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda görevlendirilmesini eleştirmesi. Suçlama: Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs (TCK 288)

Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs (TCK 288) Cezalandırma istemi: 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak

2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak Yargı süreci :

: İlk duruşma 12 Haziran 2025’te Silivri’de görüldü. İmamoğlu ve avukatları duruşmaya 23 saat kala salonun İstanbul Adliyesi’nden cezaevi kampüsüne alınmana tepki gösterdi. Duruşmaya katılmadı.



Dava 26 Eylül 2025’e ertelendi.

İmamoğlu’nun “bilirkişi” davası 26 Eylül'e bırakıldı

Akın Gürlek davası

Gerekçe: Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik “yargıç değil siyasetçi gibi davranıyor” şeklindeki açıklamaları.

Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik “yargıç değil siyasetçi gibi davranıyor” şeklindeki açıklamaları. Suçlama : ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret (TCK m.125/3a)’, ‘tehdit TCK 106)’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek (TMK 6/1)

: ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret (TCK m.125/3a)’, ‘tehdit TCK 106)’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek (TMK 6/1) Cezalandırma istemi: 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak

2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak Son durum: Dava 16 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında: Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi – ‘İhaleye fesat karıştırma’ iddiası

Konu : 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği bir park ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ve şartları oluşmayan firmaya ihale verildiği iddiası.

: 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği bir park ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ve şartları oluşmayan firmaya ihale verildiği iddiası. Suçlama : İhaleye fesat karıştırma (TCK 235)

: İhaleye fesat karıştırma (TCK 235) Cezalandırma istemi : 3 yıldan 7 yıla kadar hapis

: 3 yıldan 7 yıla kadar hapis Yargı süreci :

: Dava şu ana kadar 9 kez ertelendi.



Uzun süredir duruşma savcısının mütalaası bekleniyor.



Bir sonraki duruşma 11 Temmuz 2025’te.

İmamoğlu’nun tutumu: “Bürokratik işlemler üzerinden siyasi dosya üretme çabası” diyerek suçlamaları reddediyor.

Soruşturmalar

‘Terör örgütüne yardım (Kent Uzlaşısı)’ soruşturması

Konu : İBB ve bağlı şirketlerde işe alınan bazı kişilerin terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiası.

: İBB ve bağlı şirketlerde işe alınan bazı kişilerin terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiası. Suçlama : PKK/KCK’ye bilerek ve isteyerek yardım etme.

: PKK/KCK’ye bilerek ve isteyerek yardım etme. Detaylar :

: İçişleri Bakanlığı, 557 İBB çalışanının terör örgütleriyle ilişkili olduğunu öne sürdü.



Soruşturma henüz dava aşamasına taşınmadı.

İmamoğlu’nun açıklaması: İBB’de işe alımların tümü yasal denetime açık şekilde yapıldığını savundu.

EMNİYET İFADESİ TAMAMLANDI İmamoğlu: "Milletimize ve ülkemize ödetilen bedelin karşılığını bu kötü niyetli suçlamaları hazırlayanlar asla ödeyemeyecekler"

“Suç örgütü kurmak ve yönetmek” soruşturması

Konu : İBB'de yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin 2025 yılı başlarında başlatılan büyük kapsamlı soruşturma.

: İBB'de yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin 2025 yılı başlarında başlatılan büyük kapsamlı soruşturma. Suçlama : ‘Suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüt faaliyetleri kapsamında; ihalelere müdahale etmek’, irtikap-rüşvet-nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri ele geçirmek

: ‘Suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüt faaliyetleri kapsamında; ihalelere müdahale etmek’, irtikap-rüşvet-nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri ele geçirmek Gelişmeler :

: İmamoğlu’nun tutuklu olduğu tek dosya,



Soruşturma dosyasında 100'den fazla kişi hakkında işlem yapıldı.



Gözaltına alınanlar ve tutuklanan arasında eski İBB çalışanları da bulunuyor.

Ayrıntı: Medyada yer alan bazı haberlere göre, iş insanlarının tehdit edilerek ihale alımına zorlandığı iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu

(HA)