Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı

Cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptaline karşı dava açtı. Kararın Anayasa ve İdare Hukuku'na aykırı olduğunu belirten İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, süreci İdare Mahkemesi'ne taşıdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Pehlivan, karara itirazlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz."

"6 Mayıs'ı anlamlı ve önemli bulduk"

İptal davasının 6 Mayıs'ta açılmasının nedenini açıklayan Pehlivan, "Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır" dedi.Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk" dedi.

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İmamoğlu: Mutlaka kazanacağız

Ekrem İmamoğlu da açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerini iptal ederek milletin iradesini yok sayanlar, aynı hukuksuzluğu 35 yıllık diplomamı iptal ederek sürdürme gayretindedir. İstanbul’da iradesine sahip çıkıp iktidara sandıkta dersini veren bu aziz millet, bugün de diploma kumpasını kuranlara tarih ve hukuk önünde hesap soracaktır" dedi.

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İmamoğlu, devamında şunları söyledi:

"Avukatlarım, bu hukuksuzluğa karşı milletin hafızasında önemli bir yeri olan 6 Mayıs’ın anlamını bilerek, bu günün yıldönümünde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açtılar. Tüm vatandaşlarımızı hak, hukuk ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyorum. Bu mücadele hukukun ve demokrasinin mücadelesidir. Asla şüphe duymayın, mutlaka milletçe kazanacağız."

Ne olmuştu? İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin diploması iptal edilmişti. Diploması iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi'nde profesörlük yapan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Saybaşılı dünyanın en iyi üç üniversitesi arasında gösterilen Sorbone Üniversitesi'nde doktorasını yapması da dikkat çekmişti.

(AB)