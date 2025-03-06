Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığına aday olduğunu duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı aday adayı olduğunu duyurdu.

İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yürürlüğe koyduğu takvime göre 23 Mart'ta gerçekleşecek ön seçim kapsamında partisinin adayı olmak üzere başvuruda bulunduğunu X'teki sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir video klibin eşlik ettiği yazılı mesajında İmamoğlu: "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız." dedi.

Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum.



Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız. pic.twitter.com/mEVdX0UxzT — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2025

CHP'nin aday belirleme süreci nasıl işliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir ön seçim süreci planladı ve takvimini açıkladı. Ön seçim, 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Aday adaylığı başvuruları ve seçim kurullarının oluşturulması takvime göre 17 Şubat 2025'te başladı ve 21 Şubat 2025'te sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 22 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçime katılmaya hak kazandığını duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “diploma” soruşturması, iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde önseçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir… — Gül Çiftci (@gulciftci) February 22, 2025

Çiftçi ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ön seçimi yürütecek Örgüt Denetiminde Önseçim Merkez Kurulunun başkan ve üyelerini de belirlediğini açıklamıştı. Buna göre, Çiftçi'nin kendisi kurulun başkanlık görevine getirildi. İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Parti Meclisi Üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk de kurulda yer alacak.

Ön seçimde oy kullanabilmek için CHP üyeliği gerekli. Üyelik başvuruları için süre 28 Şubat 2025'te bitti. 23 Mart 2025'te Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aday adaylığı için başvuruda bulunurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.

İmamoğlu'nun karşısına çıkmak üzere Ergenekon davalarında yargılanan emekli denizci albay ve eski CHP milletvekili Dursun Çiçek de adaylık için girişimde bulunmuştu. Ancak gerekli 20 milletvekili imzasını toplayamadığı için adaylıktan çekildi.

İmamoğlu'nun CHP ön seçiminde bir rakibi bulunmadığından aday adaylığı açıklaması ve kampanyası, doğrudan doğruya ön seçimle ilgi olmaktan çok, İBB Başkanını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini hedef alan yargı manipülasyonlarıyla İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yürüyüşünün önünün iktidar tarafından kesilmesi girişimlerine karşı kamuoyu ilgi ve desteğini kazanmaya yönelik bir halkla ilişkiler atağı olarak gündeme geliyor.

(AEK)