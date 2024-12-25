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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 17:48
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 17:52
2 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu: Bu millet sizi silkeleyecek, kara bulutları def edeceğiz

İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik baskılara da dikkat çekerek, “CHP’li belediyeleri hedef almak halkı hedef almaktır. Milletin iradesini yok sayıyorlar, ancak hizmet odaklı anlayışımızla bu zihniyeti evlerine göndereceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu: Bu millet sizi silkeleyecek, kara bulutları def edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Yeniköy Deresi Islahı ve Peyzaj Düzenleme Çalışması açılışında yaptığı konuşmada, gündemdeki ekonomik sorunlara ve belediyecilik anlayışına dikkat çekti. İmamoğlu, “Biz milletimize hizmet odaklıyız, rakibimiz ise israf odaklı. Bu kara bulutu milletin gücüyle def edeceğiz” dedi.

İmamoğlu, İBB’nin halk odaklı projelerine vurgu yaparak şunları söyledi: “İsrafı soframızdan ve belediyemizden kovduk. Partizanlık yapmadık, milletin parasını millete harcadık. Belediyeciliğin temelinde vatandaşın ihtiyacını anlamak ve çözüm üretmek vardır. Biz bunu yaparak rakiplerimizin maskesini düşürdük.”

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, projeye dair bilgi vererek şu rakamları paylaştı:

  • 2 milyar 520 milyon TL yatırım yapıldı.
  • 6 bin 550 metre dere ıslahı tamamlandı, derenin kapasitesi 5 kat artırıldı.
  • 16 bin 300 metre altyapı hattı yenilenerek çevre kirliliği önlendi.
  • Proje kapsamında 6 bin 100 metrekare yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun alanları ve piknik yerleri oluşturuldu.

İmamoğlu, ekonomik sorunlara da değinerek, “50 milyon insan sefil durumda. Bunun nedeni, tek kişilik ‘ben bilirim’ aklıdır. Halkı açlık sınırının altına mahkûm ettiler. Ama bu millet, sizden hesap soracak ve kara bulutları bir daha gelmemek üzere savuracak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik baskılara da dikkat çekerek, “CHP’li belediyeleri hedef almak halkı hedef almaktır. Milletin iradesini yok sayıyorlar, ancak hizmet odaklı anlayışımızla bu zihniyeti evlerine göndereceğiz” dedi.

Yeniköy Deresi projesiyle, betonlaşmış şehir görüntüsünden uzak, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla modern bir yaşam alanı yaratıldı. İmamoğlu, projelerin halkın ihtiyaçlarına çözüm odaklı bir anlayışla süreceğini vurgulayarak, "Bu ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu asgari ücret İBB
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ilgili haberler
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/haber/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-mazbatasini-aldi-293844
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/haber/ekrem-imamoglu-yuzde-48-6-ya-yukselirken-murat-kurum-yuzde-37-0-a-dustu-293540
"SPECTRUM HOUSE" ARAŞTIRMASI
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19 Mart 2024
/haber/kurt-z-kusaginin-oyu-ekrem-imamogluna-293230
SONAR'A GÖRE İSTANBUL'DA ARA AÇILIYOR
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7 Mart 2024
/haber/hakan-bayrakci-ekrem-imamoglu-sahaya-indi-fark-yaratti-292848
İMAMOĞLU KÜRTLERLE "GÖNÜL HATTI"NA GÜVENİYOR
"Ekrem İmamoğlu ile Kürtler arasına kimse giremez"
1 Mart 2024
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Ekrem İmamoğlu “Afetlere Dayanıklı İstanbul” projesini tanıttı
7 Şubat 2024
/haber/ekrem-imamoglu-afetlere-dayanikli-istanbul-projesini-tanitti-291558
İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİ TÜLAY ÇAL'DAN
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/haber/ekrem-imamoglu-na-acik-mektup-lutfen-sesime-kulak-verin-290686
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