ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2025 13:21
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2025 14:57
1 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu: Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular

İktidarın dokuz televizyon kanalı ve dokuz gazete üzerinden kendisine yönelik “itibar suikasti” yürüttüğünü belirten İmamoğlu, “Kul hakkı yediler. Dokuz doğurdular ama milleti aldatamadılar” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu: Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular
*Ekrem İmamoğlu

Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasına ilişkin yaptığı açıklamada, iktidarın canlı yayın taleplerini engellemesini sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, davaya ilişkin “4 bin sayfa iddianame, 826 ifade, 402 şüpheli, 105 tutuklu, 76 iftiracı, 9 dalga operasyon… Tam 9 aydır tutukluyuz” ifadelerini kullandı.

İktidarın dokuz televizyon kanalı ve dokuz gazete üzerinden kendisine yönelik “itibar suikasti” yürüttüğünü belirten İmamoğlu, “Kul hakkı yediler. Dokuz doğurdular ama milleti aldatamadılar” dedi.

İmamoğlu, canlı yayın talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular. Mahkemeden TRT canlı yayınına bile ret verdiler. Daha açık söylemek gerekirse, tek bir kişiden korktular.”

“Şeffaflıktan kaçtılar”

İmamoğlu, açıklamasının devamında şeffaf bir sürecin önünün kesildiğini vurguladı:

“Aziz milletim; şeffaflıktan kaçtılar. Meclis’te önergemiz vardı: ‘Temiz eller istiyoruz, milletin huzurunda tüm siyasetçiler ve belediye başkanları hesap versin’ dedik, kaçtılar.”

Davanın bir “kumpas” olduğunu tekrarlayan İmamoğlu, “Masumiyet karinesini yok sayanlar, adil yargı önünde ve milletin vicdanında hesap verecek. Kaçamayacaksınız. Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

CHP'li Umut Akdoğan TRT önündeydi: Siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa
CHP'li Umut Akdoğan TRT önündeydi: Siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa
17 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu TRT İBB operasyonu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git