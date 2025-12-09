Ekrem İmamoğlu: Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular

Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasına ilişkin yaptığı açıklamada, iktidarın canlı yayın taleplerini engellemesini sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, davaya ilişkin “4 bin sayfa iddianame, 826 ifade, 402 şüpheli, 105 tutuklu, 76 iftiracı, 9 dalga operasyon… Tam 9 aydır tutukluyuz” ifadelerini kullandı.

İktidarın dokuz televizyon kanalı ve dokuz gazete üzerinden kendisine yönelik “itibar suikasti” yürüttüğünü belirten İmamoğlu, “Kul hakkı yediler. Dokuz doğurdular ama milleti aldatamadılar” dedi.

İmamoğlu, canlı yayın talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular. Mahkemeden TRT canlı yayınına bile ret verdiler. Daha açık söylemek gerekirse, tek bir kişiden korktular.”

“Şeffaflıktan kaçtılar”

İmamoğlu, açıklamasının devamında şeffaf bir sürecin önünün kesildiğini vurguladı:

“Aziz milletim; şeffaflıktan kaçtılar. Meclis’te önergemiz vardı: ‘Temiz eller istiyoruz, milletin huzurunda tüm siyasetçiler ve belediye başkanları hesap versin’ dedik, kaçtılar.”

Davanın bir “kumpas” olduğunu tekrarlayan İmamoğlu, “Masumiyet karinesini yok sayanlar, adil yargı önünde ve milletin vicdanında hesap verecek. Kaçamayacaksınız. Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

CHP'li Umut Akdoğan TRT önündeydi: Siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa

(EMK)