Ekrem İmamoğlu: Ben dertliyim 3 bin yılla yargılanıyorum

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı “yolsuzluk” davasının ilk duruşması bugün (kinci gün) İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

İstanbul Marmara Cezaevi Yerleşkesi içinde bulunan salonda yapılan duruşma salonuna sanıklar, alınmaya başladı. Ekrem İmamoğlu da ailelerin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları ile mahkeme salonuna girdi.

Kabaoğlu, şöyle dedi:

“Siz gelmeden önce kolluk burayı gerdi. Bu gerilime neden oldu. Bu kolluğa gerek yok. Siz buranın düzenini sağlayacaksınız. Biz de barolar olarak burdaki düzenin kurulmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Sizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Duruşmada kimlik tespiti sona erdi. İddianamenin özeti okunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başlandı.

Duruşmanın ilk gününde mahkeme heyeti başkanı izleyicilerin salondan çıkartılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı vekillerin itirazı ile duruşma devam etti. CHP lideri Özel'in duruşma sonunda mahkeme heyetini eleştirmesinin ardından Özel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

İBB davasının ilk gününden notlar

