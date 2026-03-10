ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 09:06 10 Mart 2026 09:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 11:59 10 Mart 2026 11:59
Ekrem İmamoğlu: Ben dertliyim 3 bin yılla yargılanıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davası başladı.

Evrim Kepenek

Ekrem İmamoğlu: Ben dertliyim 3 bin yılla yargılanıyorum
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı  “yolsuzluk” davasının ilk duruşması bugün (kinci gün) İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

İstanbul Marmara Cezaevi Yerleşkesi içinde bulunan salonda yapılan duruşma salonuna sanıklar, alınmaya başladı. Ekrem İmamoğlu da ailelerin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları ile mahkeme salonuna girdi.

Kabaoğlu, şöyle dedi:

“Siz gelmeden önce kolluk burayı gerdi. Bu gerilime neden oldu. Bu kolluğa gerek yok. Siz buranın düzenini sağlayacaksınız. Biz de barolar olarak burdaki düzenin kurulmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Sizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Duruşmada kimlik tespiti sona erdi. İddianamenin özeti okunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi
8 Mart 2026
45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başlandı.

Duruşmanın ilk gününde mahkeme heyeti başkanı izleyicilerin salondan çıkartılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı vekillerin itirazı ile duruşma devam etti.  CHP lideri Özel'in duruşma sonunda mahkeme heyetini eleştirmesinin ardından Özel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

İBB davasının ilk gününden notlar
İBB davasının ilk gününden notlar
Bugün 08:56

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası ekrem imamoğlu CHP
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Sayfa Başına Git