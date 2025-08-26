Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı

İstanbul Büyükşehir Belediye’nin (İBB) seçilmiş tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve AKP’nin tutumuna ilişkin sert bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında uluslararası basın kuruluşlarından muhabirlerin de bulunduğunu hatırlattı. Saldırı sırasında kurtarma ekipleri çalışırken ikinci bir bombardımanın gerçekleştiğini belirten İmamoğlu, “Bu dehşet, Gazze’de insani krizin kıtlık seviyelerine ulaştığı bir dönemde yaşanıyor” dedi.

Gazze’de yarım milyondan fazla insanın açlık çektiğini belirten İmamoğlu “Yüzlerce çocuk çoktan öldü. Hiçbir vicdan buna ‘normal’ diyemez” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin “Bu insan yapımı bir felaket. Yardım konvoyları sınırda dururken, Gazze'deki çocuklar açlık, hastalık ve ihmalden ölüyor.” açıklamasına atıf yaptı. Ardından da AKP hükümetini eleştirdi:

“Sorumluluk hepimizin. Ne var ki hükümetimiz zayıf kaldı, katliamı durdurmak adına yeterince güçlü ses çıkaramadı, siyasi hesaplara takılıp kaldı. Gazze'de açlığa mahkûm edilen insanlar için hem hükümet hem de muhalefet olarak, hep birlikte daha güçlü ve birleşik bir ses çıkarmalıyız. İnsanlık için, vicdan için, çocukların yaşam hakkı için bu çağrıya kulak verilmelidir."

İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü

(HA)