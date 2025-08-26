ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 11:17
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 11:24
1 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı

“Hükümetimiz zayıf kaldı, katliamı durdurmak adına yeterince güçlü ses çıkaramadı, siyasi hesaplara takılıp kaldı.”

BİA Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu / X

İstanbul Büyükşehir Belediye’nin (İBB) seçilmiş tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve AKP’nin tutumuna ilişkin sert bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında uluslararası basın kuruluşlarından muhabirlerin de bulunduğunu hatırlattı. Saldırı sırasında kurtarma ekipleri çalışırken ikinci bir bombardımanın gerçekleştiğini belirten İmamoğlu, “Bu dehşet, Gazze’de insani krizin kıtlık seviyelerine ulaştığı bir dönemde yaşanıyor” dedi.

Gazze’de yarım milyondan fazla insanın açlık çektiğini belirten İmamoğlu “Yüzlerce çocuk çoktan öldü. Hiçbir vicdan buna ‘normal’ diyemez” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin “Bu insan yapımı bir felaket. Yardım konvoyları sınırda dururken, Gazze'deki çocuklar açlık, hastalık ve ihmalden ölüyor.” açıklamasına atıf yaptı. Ardından da AKP hükümetini eleştirdi:

“Sorumluluk hepimizin. Ne var ki hükümetimiz zayıf kaldı, katliamı durdurmak adına yeterince güçlü ses çıkaramadı, siyasi hesaplara takılıp kaldı. Gazze'de açlığa mahkûm edilen insanlar için hem hükümet hem de muhalefet olarak, hep birlikte daha güçlü ve birleşik bir ses çıkarmalıyız. İnsanlık için, vicdan için, çocukların yaşam hakkı için bu çağrıya kulak verilmelidir."

İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
25 Ağustos 2025

ekrem imamoğlu Gazze Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İSRAİL, GAZZE'DE GAZETECİLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR
RSF, BM Güvenlik Konseyi'ne ‘acil toplanma’ çağrısı yaptı
25 Ağustos 2025
/haber/rsf-bm-guvenlik-konseyi-ne-acil-toplanma-cagrisi-yapti-310808
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
25 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzedeki-nasir-hastanesini-bombaladi-4u-gazeteci-15-kisi-oldu-310796
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
25 Ağustos 2025
/haber/israil-in-kitligi-dayattigi-gazze-de-son-24-saatte-11-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-310792
