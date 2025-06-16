Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında: Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanıyken düzenlenen operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e karşı ‘tehdit’, ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterdiği’ iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İkinci duruşması görülen dava Marmara (Silivri) Kapalı Cezaevi’nde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görüldü.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte çok sayıda CHP’li siyasetçi, milletvekili ve belediye başkanı izledi. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya-İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da duruşma salonundaydı. Ayrıca yurttaşlar da Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için mahkemedeydi.

Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna getirilirken izleyicilerin "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Her şey çok güzel olacak", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları ve alkışlarla karşılandı.

Savcılığın duruşmaya üç gün kala celse arasında esas hakkındaki mütalaanı dosyaya sunduğu anlaşıldı.

Buna göre savcılık, iddianameyle paralel şekilde İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen TCK 53. maddesinin uygulanması da talep etti.

"Çağlayan'da olmamız gerekirdi"

Bunun ardından İmamoğlu söz aldı. Konuşmasına elektrik akımına kapıldığı için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak başladı.

Ardından da "Burada bir yargılama içindeyiz ama eminiz ki Türkiye'nin daha büyük sorunları var. Yargının, adaletin ülkemizin adalet duygusunu yükseltecek işleri olduğunu düşünüyorum. Çağlayan'da olmamız gerekirdi ama orada değiliz. Bu şekilde yargılanmayı asla kabul etmiyor ve içime sindiremiyorum" dedi.

"Ben ve arkadaşlarım neden zindandayız?" diye soran İmamoğlu şunları söyledi:

"Buradayım çünkü ‘İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır’ diyen zihniyete karşı seçimi kazandım. Cumhurbaşkanı adayı olduğum için buradayım. Bizler yargılanmıyoruz. Aylardır tutsak, yargı tacizine maruz kalan, zulüm edilen bir sürecin içerisinde ne yazık ki cezalandırılıyoruz. Bu bir yargılama değil, doğrudan cezalandırmadır. Milletimizin iradesinin de cezalandırıldığını buradan haykırıyorum.

Bir ülkeyi ayakta tutan ne silah gücü ne servettir. Ayakta tutan adalettir, haktır, hukuktur. Adaletin olmadığı ülkede ne yatırım, ne huzur ne de bereket olur. Ben herkesin evladı için gelecek, adalet vadediyorum. Her gün yargı bağımsızdır demekle yargı bağımsız olmuyor. Hiç kimsenin evladı sabahın beşinde evinden alınmayacak. İnsanlara terörist muamelesi yapılmayacak.

Benim anamın ak sütü gibi helal olan diplomam iptal ediliyor. Sosyal medyam yasak, fotoğrafım yasak ama siz beni bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz. Burada sesleniyorum: Hukuksuzluklardan, düşman hukukundan vazgeçin. Yine söylüyorum Ekrem İmamoğlu yargılanmıyor, direkt cezalandırılıyor."

Daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun avukatları söz aldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı duruşmaya 5 dakika ara verdi. Jandarma, bu 5 dakikalık süreçte İmamoğlu'nu salondan çıkarmak istedi. Tepki gösteren İmamoğlu "Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni" dedi ve yerine oturdu.

Verilen aranın ardından mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapılması için sadece İmamoğlu'nun avukatlarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı 16 Temmuz saat 10.00'a erteledi.

Neden yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak’ta Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınması üzerinden Akın Gürlek’e seslendi ve şunları söyledi: "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." Bunun üzerine hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma davaya dönüştü. İddianamede ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlandı ve 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar

(HA)