Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek. Duruşmayı takip etmek üzere Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyeye geldi.

İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu

İmamoğlu saat 10.55'te Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden yedi ay sonra ilk kez çıktı.

Yanardağ adliyeye sevk edildi

Diğer yandan gözaltına alınan Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Yanardağ, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Fotoğraf: CHP / X

İmamoğlu'ndan teşekkür

CHP'nin yaptığı çağrının ardından yurttaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İmamoğlu'nun ifadesinin başlangıcında, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" dediğini aktardı.

Baro Başkanı adliyeye alınmadı

İstanbul Valiliği, ifade öncesi Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de tüm eylem ve etkinlikleri bir gün süreyle yasaklarken CHP'li vekiller hiçbir engel kalmadığını, yolların açık olduğunu duyurdu. Ali Gökçek ve Umut Akdoğan, metro ve metrobüsün açık olduğunu, CHP tarafından bütün engellerin kaldırıldığını söyledi.

Çağlayan'a gelen İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Rukiye Leyla Süren, sabah saatlerinden bu yana savcılarla görüşemediğini söyledi. Süren, baro üyelerinin yanı sıra Baro Yönetim Kurulu, Baro Başkanı ve yardımcısının dahi içeri alınmayacağı söylendiğini aktardı, "Sözün bittiği yer" dedi.

Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu'na yönelik bu kez de "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ cuma sabahı gözaltına alındı, akşam ise kanala kayyım atandı. İmamoğlu ve Necati Özkan’ın soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı. CHP, süreci "siyasi operasyon" olarak nitelendirirken, CHP lideri Özgür Özel, İsviçre'deki programını yarıda keserek Çağlayan'a geldi. Soruşturmada Hüseyin Gün adlı kişinin "yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği" ileri sürüldü. Gün’ün, “birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle temas kurduğu, bir yabancı ülke istihbarat görevlisi ile FETÖ mensuplarınca kullanılan ByLock benzeri 'Wickr' adlı program üzerinden yazışmalar yaptığı, iki eski bakanın da yer aldığı bir grubun gizlice çekilmiş fotoğrafını gönderdiği” iddia edildi. Ayrıca Gün’ün İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan’la "talimat verir nitelikte" görüşmeler gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı iddia edilen soruşturmada, eylemin “casusluk faaliyeti” kapsamında olduğu öne sürülerek, “Hüseyin Gün’ün Ekrem İmamoğlu’yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu anlaşılmıştır” denildi. Savcılık, Yanardağ ile ilgili de, "Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde casusluk suçunu işlediği anlaşılmıştır" suçlamasını yöneltti.

(AB)