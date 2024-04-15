Ekonomik krizin ortasında işsizlik düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat’a ilişkin işgücü verilerini yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 109 bin kişi azaldı ve 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Geniş tanımlı işsizlik ise Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu.

İstihdam ve işgücünde artış

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü ise bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Verilerin karşılığı ne?

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (kişi) Erkek (kişi) Kadın (kişi) 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 65 milyon 763 bin 32 milyon 547 bin 33 milyon 216 bin İşgücü 35 milyon 501 bin 23 milyon 337 bin 12 milyon 164 bin İstihdam 32 milyon 423 bin 21 milyon 663 bin 10 milyon 739 bin İşsiz 3 milyon 78 bin 1 milyon 703 bin 1 milyon 374 bin İşgücüne dahil olmayan nüfus 30 milyon 263 bin 9 milyon 210 bin 21 milyon 53 bin

Kadın istihdamı erkeklerin yarısı kadar

(HA)