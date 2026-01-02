“Ekonomik krizin kazananı bankalar, kaybedeni emekliler ve dar gelirliler”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankacılık sektörünün 2025 yılına ilişkin verilerini değerlendirdi. Gürer, "Vatandaş geçim derdiyle boğuşurken, bankalar günde ortalama 2,5 milyar TL kar yazdı. Ekonomik krizin tek kazananı bankalar oldu" dedi.

"Bankalar karlarını katladı"

Gürer, bankaların 2025 yılının ilk 11 ayında 843 milyar TL’yi aşan net kar elde ettiğine dikkat çekerek, "Sadece kasım ayında bankaların kasasına giren net kazanç 91 milyar TL’yi buldu. Halk yüksek faiz ve enflasyon altında ezilirken, bankalar karlarını katladı" ifadesini kullandı.

Türkiye’de milyonlarca emekli, asgari ücretli ile dar ve sabit gelirlinin geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini vurgulayan Gürer, "Bir yanda 843 milyar TL kar eden bankalar, diğer yanda borç sarmalında 5,8 trilyon TL’ye ulaşan vatandaş borcu var" dedi.

"Yaklaşık yüzde 27 arttı"

Gürer, bankacılık sektörünün geçmiş yıllardaki karlarına da değindi:

"Bankalar 2023 yılını 620 milyar TL, 2024 yılını ise 660 milyar TL net karla kapatmıştı. Ancak 2025 yılının henüz ilk 11 ayında net kar 842 milyar 845 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, geçen yılın tamamına göre şimdiden yaklaşık yüzde 27’lik bir artış anlamına geliyor."

Vatandaşın borçluluk düzeyinin hızla arttığını belirten Gürer, "2024 yılında vatandaşın bankalara olan toplam borcu 3 trilyon 978 milyar TL iken, 19 Aralık 2025 itibarıyla bu rakam 5 trilyon 816 milyar TL’ye yükseldi. Takipteki, yani icralık borçlar ise 2024’te 110 milyar TL iken 2025’te 235 milyar 536 milyon TL’ye çıktı" diye konuştu.

Takipteki borçlardaki artışın vahametine işaret eden Gürer, "Yüzde 112’lik bu artış, halkın borçlarını çeviremediğini ve icra kıskacına sürüklendiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

"Sistem yoksulluğu derinleştiriyor"

Vatandaşın bankalara ödediği faiz tutarlarının da rekor seviyelere ulaştığını kaydeden Gürer, "2024 yılında vatandaşlar toplam 666 milyar TL faiz öderken, 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla bu rakam 1 trilyon 45 milyar 548 milyon TL’ye çıktı. Halkın cebinden çıkan para bankaların kar hanesine yazılıyor. Ekonomik krizin tek kazananı bankalar oldu" ifadelerini kullandı.

Yoksulluğun derinleştiği bir dönemde sınırlı bir kesimin büyük kazanç sağladığını belirten Gürer, "Mevcut sistem zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

