Ekonomik kriz özel anaokullarını da vurdu: Yüzde 150 zam

İstanbul’da özel anaokulları ve kreşlerinin fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz yıl anaokulu ve kreşlerin ücretleri 7-14 bin TL arasında değişirken; bu yıl fiyatlar 17 bin TL’den başlayıp 35 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Geçen yıl bakıcı fiyatları 15 bin TL civarındayken, bu yıl ise; 37 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor.

Artan fiyatlar özellikle çalışan ebeveynler için büyük bir ekonomik oluşturuyor.

Anaokullarına yapılan zamları Özel Anaokulları Derneği (ÖZADER) Başkanı Hacı Murat Kuş ile konuştuk.

Kuş, yeni dönemde İstanbul’daki özel anaokullarına yüzde 150 zam yapıldığını ifade etti.

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“Aileler fiyatları karşılayamıyor”

Kuş, özellikle çalışan ebeveynlerin, çocuklarını kreşe veya anaokullarına gönderdiğini ancak fahiş anaokulları ve kreş fiyatları nedeniyle ailelerin zorlandığını belirtti.

Ekonomik krizin anaokullarına da yansıdığını, maliyetlerin arttığını ve okulların zam yapmak zorunda kaldığını söyleyen Kuş, özel anaokullarından devlet kurumlarına kayıt aldıran veliler olduğunu söyledi.

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“Devlete bağlı anaokulu sayısı az”

Devlete bağlı anaokulu ve kreş sayısının ise yetersiz olduğunu ifade eden Kuş, İstanbul'da devlet anaokulu sayısının 150’ye yakın olduğunu, özel anaokulu sayısının ise 5 bini aştığını belirtti.

Anaokulu ve kreş eğitiminin çocukların tüm yaşamında ve eğitim hayatında önem arz ettiğini vurgulayan Kuş, anaokulu çağındaki çocukların anneanne, babaanne veya komşulara bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

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“Çocuklar akranlarıyla sosyalleşiyor”

Anaokulları ve kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Kuş, “Anaokulları çocukların akranlarıyla sosyalleşmesi dahil, birçok anlamda gelişimlerine katkı sağlayan yerlerden bir tanesidir. En önemlisi de çocukların televizyon, tablet, telefon bağımlısı olmasını engelliyor” dedi.

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“Öğretmenler geçinmekte zorlanıyor”

Kuş, özel anaokullarında öğretmenlerinin maaşlarına da değindi ve maaşların asgari ücret seviyesinde başladığını, tecrübeli öğretmenlerin ise 20 bin TL ile 45 bin TL arasında maaş aldığını ifade etti.

Ancak bu maaşların günümüz şartlarında yeterli olmadığını vurgulayan Kuş, “Öğretmenler bu maaşlarla geçinmekte zorlanıyor ve bu da eğitimin kalitesini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

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(AK/RT)