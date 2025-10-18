Ekonomi paketi mecliste: Hangi işletmeler ne kadar harç ödeyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde birçok meslek için yıllık harç öngörüldü.

Mevcut durumda harca tabi olmayan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınmaya başlanacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, halen sadece ruhsat alımında harca tabi özel hastaneleri ve laboratuvarları açmak için düzenlenen ruhsatnameler ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harç da yıllık hale getirilecek. Belirlenen harçlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Ticaret yetki belgeleri için alınacak harçlar

Kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgeleri 30.000 TL

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri 20.000 TL

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgeleri 20.000 TL

Özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler

Muayenehane uygunluk belgesi 20.000 TL

Özel poliklinik ruhsatnamesi 30.000 TL

Özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50.000 TL

Ağız ve diş sağlığı kuruluşlarına ait ruhsatnameler

Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20.000 TL

Ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30.000 TL

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40.000 TL

Ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40.000 TL

Büyükşehirler için arttırımlı harç uygulanacak

Buraya kadar sayılan harçlar büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla nüfusu 30.000’i geçmeyen ilçeleri hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak.

Turizm müessesesi belgeleri

Bir defaya mahsus alınmakta olan aşağıdaki harçlar yıllık alınmaya başlanacak:

Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 367.000 TL

Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 612.200 TL

İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 734.800 TL

Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 980.400 TL

Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 1.470.800 TL

Veterinerlere verilen ruhsatnameler

Veteriner hekim muayene ruhsatı 10.000 TL

Veteriner hekim poliklinik ruhsatı 20.000 TL

Hayvan hastanesi ruhsatı 40.000 TL

Kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri

Kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri 7.500.000 TL

Kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgeleri 7.500.000 TL

Kıymetli madenler aracı kurumları faaliyet izin belgeleri 5.000.000 TL

Kıymetli madenler aracı kuruluşları faaliyet izin belgeleri 5.000.000 TL

Ticari hava taşıma işletmeleri ruhsatları

Tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 2.000.000 TL

Sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 1.500.000 TL

Tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 1.000.000 TL

Hava taksi işletmesi ruhsat harcı 500.000 TL

Genel havacılık işletme ruhsatı 100.000 TL

