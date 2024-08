Ekolojîst Leyla Çîte: Divê her kes li dijî êrîşên ekolojik têbikoşe

Ekolojîst Leyla Çîteyê destnîşan kir û got, ““Li hemberî vê feraseta mijokdar divê em di parastina mafê xweza, jiyanê û azadiyê de bi israr bin. Divê her herêmek li dijî hemû êrîşên ekolojîk û civakî bi fikir, zanîn û berxwedana xwe têbikoşe. Dema em dengê xwe bilind dikin û li dijî tunekirina ekolojîk têdikoşin, divê em jiyana civakî ya ekolojîk a ku ji me ne dûr e jî bi bîr bînin û dewlemend bikin.”