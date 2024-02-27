Ekoloji örgütlerinden yeni Hatay raporu

Ekoloji örgütleri heyeti 3-6 Şubat’ta deprem bölgesinde yaptığı saha görüşmelerinin ve incelemelerinin yer aldığı yeni bir rapor yayımladı.

Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu’nun (İAK) Hatay özelinde yayımladığı rapor; bölgede çalışma ve analizler yapan ekolojistler tarafından depremden etkilenenlerin ve/veya dayanışma için bölgeye gidenlerin gözlemlerini, sahadaki tespitlerini ve dayanışma önerilerini içerecek şekilde hazırlandı.

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Dikmece Direnişi’nin, moloz döküm sahalarının, Hatay Deprem Dayanışması’nın, Karaçay Koordinasyonu’nun ve Mileyha Kuş Cenneti’nin ziyaret edildiği ve üretici kadın kooperatifleri ile görüşmelerin detaylarının yer aldığı raporda öne çıkanlar şöyle:

Dikmeceliler depremin tüm yükünü üzerlerinde hissediyorlar. Halk arasında, Gülderen, Toygarlı, Serinyol'a kadar Arap Alevi halkı oldukları için topraklarından göçe zorlandıkları kanaati yaygın.

Tarım alanlarında inşaatlar artarak devam ediyor. Evlerin arasındaki zeytin ağaçları kırılıyor, götürülüyor. Bazı evler istimlak ediliyor.

Su varlıklarında hijyen sorunu yaşanıyor.

Çocuklar ve kadınlar

Koçören ve Narlıca’daki moloz döküm sahalarında demir ayrıştırma çalışmaları neredeyse sona erdi, düzleme çalışmaları başladı. İki alanda da ikazlara rağmen, yerleşim yerlerinin, tarım alanlarının yakınlarına, zeytinliklerin üzerine döküm yapıldı.

Enkaz kaldırma işlemleri, yasa ve yönetmeliklere göre yapılmadı.

Kentte ulaşım hâlâ büyük problem, yollar bozuk, toplu taşıma imkânları çok kısıtlı. Eğitim için farklı ilçelere gitmek zorunda olan öğrenciler zorlanıyorlar.

Halkın ihtiyacı 350 bin konut iken kurayla dağıtılan, bin konutun biraz üzerinde. Konteyner alanlarında yaşantı şeffaf değil, insani barınma şartlarını karşılamıyor.

Tacizlerde ve ev içi şiddette artış gözleniyor. Ekonomik sorunlara kadınlar için psikolojik şiddet de eklendi. Barınma ihtiyacı devlet tarafından gereğince karşılanmadığı için çocuk bakımına ek olarak yaşlı bakımını da kadınlar üstlenmek zorunda kaldı.

Deprem sonrası travmalara bağlı olarak çocuklarda dikkat eksikliği ve bilgilerinde iki seneye yakın gerileme, yalnız kalmaya bağlı sosyalleşme eksikliği gözleniyor.

Öneriler

Raporun sonunda yer alan öneriler; ekoloji örgütlerinin yapabilecekleri, hak temelli örgütlerin, meslek kurumlarının ve aktivistlerin işbirliği ile yapılabilecekler ve devletin yapması gerekenler olarak üç başlıkta sıralandı.

Devletin yapması gerekenler başlığında orta hasarlı binalar ve temellerden çıkacak molozlar için yönetmelik uygulanması, altyapı sorunlarının iyileştirilmesi ve deprem bölgesindeki projeler için ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarının iptal edilerek etkin çevre araştırması yapılması önerileri yer aldı.

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