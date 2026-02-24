Ekoloji örgütlerinden milli parklar için acil çağrı: Yasa teklifi geri çekilmeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bugün görüşmeleri sürecek olan “Milli Parklar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi”ne ekoloji örgütleri tepki gösterdi.

Teklifi’nin ilk 5 maddesi, 19 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Aralarında İklim Adaleti Koalisyonu ve Türkiye Ormancılar Derneği’nin de bulunduğu çok sayıda kurum, teklifin geri çekilmesini talep ederek düzenlemenin milli parkların koruma statüsünü zayıflattığını savundu.

Yapılan ortak açıklamada, teklifin milli parkları “yaşamın sürekliliğini güvence altına alan alanlar” olmaktan çıkarıp turizm, konaklama ve ticari kullanım ekseninde yeniden tanımladığı belirtildi.

Açıklamada, düzenlemenin ekolojik bütünlüğü esas alan bir koruma yaklaşımından değil, ekonomik rant ve sermaye birikimi önceliğinden beslendiği ifade edildi.

“Yasa çıkmadan yönetmelikle uygulamaya geçildi” Ocak ayında değiştirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yönetmeliği’ne dikkat çeken ekoloji örgütlerinin açıklaması özetle şöyle: “Milli parklar; turizm yatırımlarına açılacak alanlar, ticari işletmelerle parçalanacak mekânlar, enerji ve madencilik projelerine tahsis edilecek sahalar, altyapı ve yapılaşma rezervleri, kamu-özel işbirliği modeliyle işletilecek ticari kompleksler, ‘ekoturizm’ söylemi altında kalıcı yapılaşmanın meşrulaştırılacağı bölgeler olarak ele alınamaz. Su havzaları, yaban hayatı koridorları ve karbon yutakları üzerindeki baskı, ekosistem bütünlüğünü geri dönülmez biçimde zayıflatır. “Bilimsel raporlar, biyolojik çeşitlilik kaybının kritik eşiklere ulaştığını ve korunan alanların güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Türkiye; kuraklık, su stresi ve aşırı hava olaylarının yoğunlaştığı bir ekolojik kırılganlık sürecinden geçmektedir. Bu koşullarda milli parkların yapılaşmaya açılması; su rejimlerini parçalamakta, ekosistem sürekliliğini bozmakta ve iklim krizine karşı doğal savunma mekanizmalarını zayıflatmaktadır. Daha önce koruma statüsüne sahip alanlarda yaşanan dönüşümler, bu sürecin sonuçlarını açık biçimde ortaya koymaktadır. Koruma statüsünün aşındırılması, geri döndürülmesi mümkün olmayan ekolojik kayıplar üretmektedir. Karşı karşıya kalınan kriz, yalnızca çevresel bir sorunla sınırlı kalmamakta; toplumsal eşitsizlikleri derinleştiren bir siyasal-ekonomik boyut da taşımaktadır. Acil çağrımız; Yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’ndan geri çekilmelidir.

Koruma statüleri güçlendirilmelidir.

Şeffaf, katılımcı ve bilimsel bir karar süreci işletilmelidir.

Bilim insanları, meslek odaları, ekoloji örgütleri ve yerel topluluklar karar mekanizmalarına dâhil edilmelidir.

Milli parklar, gelecek kuşakların yaşam güvencesini temsil eder.

Doğa, ortak yaşamın kurucu zemini olarak korunmalıdır.”

İmzacılar: Ekoloji Birliği, Bursa Su Kolektifi, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, İklim Adaleti Koalisyonu, Kayınormanı Derneği, Kent Politikaları Derneği, Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Kent Dayanışması, Munzur Çevre Derneği, Polen Ekoloji, Türkiye Çevre Platformu, Türkiye Ormancılar Derneği. (TY)