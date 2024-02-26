Ekoloji örgütlerinden Limak Filarmoni Orkestrası protestosu

Polen Ekoloji Kolektifi ve Doğanın Çocukları, dün (25 Şubat) Limak Filarmoni Orkestrası’nın İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konseri öncesi protesto düzenledi.

İzmir konseri, Limak Vakfı bünyesindeki Limak Filarmoni Orkestrası'nın bu yılki geleneksel yeni yıl konserlerinin ikincisi.

İkizköylülerden BM’ye: Limak ile iş birliğini sonlandırın

Polen Ekoloji Kolektifi, Limak Holding ve IC Holding iştiraki YK Enerji’nin Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek için Muğla Akbelen Ormanı'nda başlattığı ağaç kesimlerine dikkat çekmek için düzenlediği eyleme dair şöyle dedi:

“Limak Holding'in Akbelen’de yaptığı katliamları sanatı kullanarak aklama girişimini Limak Filarmoni Orkestrası konseri girişinde ‘Bu bir konser değil, Limak’ın suçlarını örtme çabasıdır!’ diye seslenerek protesto ettik. Şirket suçları normalleştirilemez.

Limak ülkenin dört bir yanında kamu kaynaklarını da yağmalayarak doğa talanı projeleri olan dünyadaki en kriminal şirketlerden biridir. Akbelen'de şirketin özel güvenliği gibi halka saldıran onun devletinin jandarmasıdır. Düzenlerine çomak sokacağız!”

Limak ülkenin dört bir yanında kamu kaynaklarını da yağmalayarak doğa talanı projeleri olan dünyadaki en kriminal şirketlerden biridir. Akbelen'de şirketin özel güvenliği gibi halka saldıran onun devletinin jandarmasıdır. Düzenlerine çomak sokacağız!#LimakınDegilAkbeleninSesiOl pic.twitter.com/sc2iucBuFE — POLEN Ekoloji Kolektifi (@PolenEkoloji) February 26, 2024

İkizköy Çevre Komitesi’nden çağrı

İkizköy Çevre Komitesi, 22 Şubat’ta Limak Senfoni Orkestrası’nın Türkiye turnesiyle ilgili bir video yayınlayarak şöyle demişti:

“Yok etmeyi değil, yaşamı savunun! Sponsorunuz Limak, Milas'ta ormanları, yaşam alanlarını yok ediyor! Kömürün karasına bulanmış ellerini, ‘sanata destek’ yalanı ile temizlemeye çalışıyorlar.” (TY)