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HABER
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 13:58
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 16:52
2 dk Okuma

Ekoloji örgütlerinden Limak Filarmoni Orkestrası protestosu

“Bu bir konser değil, Limak’ın suçlarını örtme çabasıdır. Şirket suçları normalleştirilemez."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekoloji örgütlerinden Limak Filarmoni Orkestrası protestosu
Fotoğraf: Polen Ekoloji Kolektifi

Polen Ekoloji Kolektifi ve Doğanın Çocukları, dün (25 Şubat) Limak Filarmoni Orkestrası’nın İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konseri öncesi protesto düzenledi.

İzmir konseri, Limak Vakfı bünyesindeki Limak Filarmoni Orkestrası'nın bu yılki geleneksel yeni yıl konserlerinin ikincisi.

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18 Ağustos 2023

Polen Ekoloji Kolektifi, Limak Holding ve IC Holding iştiraki YK Enerji’nin Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek için Muğla Akbelen Ormanı'nda başlattığı ağaç kesimlerine dikkat çekmek için düzenlediği eyleme dair şöyle dedi:

“Limak Holding'in Akbelen’de yaptığı katliamları sanatı kullanarak aklama girişimini Limak Filarmoni Orkestrası konseri girişinde ‘Bu bir konser değil, Limak’ın suçlarını örtme çabasıdır!’ diye seslenerek protesto ettik. Şirket suçları normalleştirilemez. 

Limak ülkenin dört bir yanında kamu kaynaklarını da yağmalayarak doğa talanı projeleri olan dünyadaki en kriminal şirketlerden biridir. Akbelen'de şirketin özel güvenliği gibi halka saldıran onun devletinin jandarmasıdır. Düzenlerine çomak sokacağız!”

İkizköy Çevre Komitesi’nden çağrı

İkizköy Çevre Komitesi, 22 Şubat’ta Limak Senfoni Orkestrası’nın Türkiye turnesiyle ilgili bir video yayınlayarak şöyle demişti:

“Yok etmeyi değil, yaşamı savunun! Sponsorunuz Limak, Milas'ta ormanları, yaşam alanlarını yok ediyor! Kömürün karasına bulanmış ellerini, ‘sanata destek’ yalanı ile temizlemeye çalışıyorlar.” (TY) 

limak holding Akbelen Ormanı Limak Senfoni Orkestrası
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Akbelen direnişçisi Havana Ova: Biz davamızdan vazgeçmedik
4 Ocak 2024
/haber/akbelen-direniscisi-havana-ova-biz-davamizdan-vazgecmedik-290126
HEDEP EKOLOJİ KOMİSYONU AKBELEN'DE
İbrahim Akın: “Akbelen direnişinin sesinin kısılmasına izin vermeyelim"
28 Kasım 2023
/haber/ibrahim-akin-akbelen-direnisinin-sesinin-kisilmasina-izin-vermeyelim-288527
İkizköylü Esra Işık: Nöbetimiz sürüyor, Akbelen’den vazgeçmeyeceğiz
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/haber/ikizkoylu-esra-isik-nobetimiz-suruyor-akbelenden-vazgecmeyecegiz-286472
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12 Eylül 2023
/haber/akbelen-de-nobet-alanina-jandarma-baskini-hepiniz-utancinizla-yasayin-283860
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/haber/akbelen-de-yine-jandarma-mudahalesi-seyyar-tuvalete-barikat-282690
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8 Ağustos 2023
/haber/ankara-da-akbelen-eylemi-ikizkoyluler-yalniz-degildir-282517
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8 Ağustos 2023
/haber/akbelen-icin-direnen-ikizkoyluler-meclis-te-topragimiz-icin-marjinaliz-282516
Türkiye'nin dört bir yanında yaşam savunucuları Akbelen’de
6 Ağustos 2023
/haber/turkiye-nin-dort-bir-yaninda-yasam-savunuculari-akbelen-de-282452
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