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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 12:53
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 12:57
1 dk Okuma

Ekoloji örgütleri: Demokrasiye ve halk iradesine yapılan saldırıyı kınıyoruz

Türkiyeli 75 ekoloji, hayvan ve insan hakları örgütü bileşeni olan İklim Adaleti Koalisyonu, İBB operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekoloji örgütleri: Demokrasiye ve halk iradesine yapılan saldırıyı kınıyoruz
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiyeli 75 ekoloji, hayvan ve insan hakları örgütü bileşeni olan İklim Adaleti Koalisyonu dün (19 Mart) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alınmasına dair açıklama yayımladı.

“Sanılmasın ki terör suçlamasıyla Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının itibarı zedelenecektir,” denilen açıklama şöyle:

“İklim Adaleti Koalisyonu olarak bugün gerçekleşen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin hukuksuzca gözaltına alınmasını öfkeyle kınıyoruz. Sanılmasın ki terör suçlamasıyla Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının itibarı zedelenecektir. Bizler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşısında güçlü aday istemeyenlerin bu karşı darbe girişiminin pekala farkındayız. Bu gözaltılar tüm toplumsal muhalefete yönelik bir darbe girişimidir ve halkın seçme ve seçilme özgürlüğüne mahkemeler eliyle yapılmış açık bir saldırıdır. 

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
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19 Mart 2025

“Hukuk aracılığıyla yapılan bu hukuksuz uygulamalar, toplumun vicdanında karşılık bulmayacaktır. Demokrasi mücadelesi verenlerin, hakları için sokaklarda olanların, doğa için direnenlerin sesi susturulamaz. Bugün yaratılan baskı ortamının hedefi yalnızca belirli kişiler değil, toplumun bütünüdür. Bu baskılar, ortak mücadelemizi daha da güçlendirecek ve dayanışmamızı büyütecektir.Bizler demokrasi için, özgürlüklerimiz için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emin olunsun ki; demokrasi kazanacak, toplumsal dayanışma kazanacak!” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim adaleti koalisyonu İBB operasyonu ekrem imamoğlu
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