Ekoloji örgütleri: Antakya ve Dikmece yalnız değildir

Türkiyeli 75 ekoloji, hayvan ve insan hakları örgütü bileşeninden oluşan İklim Adaleti Koalisyonu (İAK) bugün, Dikmece’deki ekolojik yıkıma karşı bir açıklama yayımladı.

İAK, Dikmece’deki zeytinliklere ve buğday arazilerine Hatay Valiliği’nin hukuksuz bir şekilde el koyduğunu söyledi.

Tarım alanlarına acele kamulaştırma

İAK, Dikmeceliler'in tüm doğaseverleri ve yaşam savunucularını dayanışmaya çağırdığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Dikmece’de 6 Şubat sonrası TOKİ konutları için tarım alanlarının bir kısmına kamulaştırılarak, bir kısmına olağanüstü hal gerekçesiyle el konuldu. Bugün Antakya-Dikmece’nin aşağı Kuyucak mahallesinde, adının anlattığı gibi aslında toprağının yerleşime değil, tarıma uygun olduğu binlerce dönümlük tarım alanlarında gerçekleşen ekokırım sonucunda 7000 TOKİ konutu tamamlanmış durumda.

“Şimdi Dikmece’de ekokırım alanı genişletiliyor. Zeytin yasasına rağmen zeytin tarlalarına girilerek zeytini ve zeytinyağıyla meşhur Dikmece’nin zeytinlikleri yok ediliyor. Zeytinliklere ulaşmak için buğday ekilmiş tarlaların üzerine toprak dökülerek yol yapıldığını anlatıyor Dikmeceliler. Şirket elinde Hatay Valiliği’nin 12 Mart’ta verdiği geçici el koyma belgesiyle jandarmayı da yanına alarak mülk sahiplerinin haberi olmadan zeytin ağaçlarını söküyor. Karşı çıkan mülk sahipleri darp ediliyor, gözaltına alınıp ertesi gün serbest bırakılıyor. Antakya’nın Dikmece mahallesinde kamulaştırma dahi yapılmadan buğday tarlaları yol için kullanılıyor, zeytinlikler yok ediliyor.”

Koalisyon, el koyma belgesini kullanan şirket yetkililerinin Hatay’da valiliğin OHAL’i uzattığını iddia ettiğini belirterek açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“İklim Adaleti Koalisyonu olarak Dikmece’de zeytinliklerin ve buğday tarlalarının ekokırıma uğramasına, geri dönüşümsüz yok olmasına neden olan bu hukuksuz ve adaletsiz uygulamaların hızla sonlandırılmasını beklediğimizi, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”