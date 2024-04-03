ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 11:23
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 11:27
2 dk Okuma

Ekoloji Birliği’nden çağrı: Halkın iradesine saygı gösterin

“Siyasi iktidar, yargı organlarını ve seçim kurullarını halkın iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz. Tüm muhalefet partilerini, demokratik kitle örgütlerini ve kamuoyunu kayyım politikalarına karşı çıkmaya ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekoloji Birliği’nden çağrı: Halkın iradesine saygı gösterin

Ekoloji Birliği, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın hak kazandığı mazbatanın AKP’nin seçilemeyen adayına verilmesine tepki gösterdi.

İHD ve TİHV: Van halkının iradesine saygı duyun
İHD ve TİHV: Van halkının iradesine saygı duyun
Bugün 09:55

Açıklamada Van halkının özgür iradesiyle seçtiği Abdullah Zeydan'ın eşbaşkanlığının hukuksuz şekilde gasp edildiği belirtildi.

Abdullah Zeydan kimdir?
Abdullah Zeydan kimdir?
2 Nisan 2024

Mazbatanın seçimlerde ikinci olan AKP adayına verilmesinin “kabul edilemez” olduğu ifade edilen açıklamada, “Baskıcı denetimler ve olağanüstü hal valilikleri ile devam eden gaspçı politikaların kayyım olarak devam ettiği” vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"Ulus devlet, tekçi, gaspçı asimalasyoncu kayyım yöntemi Kürt halkına karşı kullanmaya devam etmektedir. Tek adam yönetimi faşizmin yol haritasına uygun politikaları ile kurduğu kumpasları seçim kurulları aracılığıyla hayata geçirmektedir. Bu politikalar, daha önce iki dönemde de uygulanmış ve toplumda kabul görmemiş hatta yerel halktan tepki almıştır. Halk, bu politikalara 31 Mart yerel seçimlerinde gereken tepkiyi göstererek çoğu yerde ezici çoğunlukla kendi istedikleri yerel yöneticileri seçmiştir.

“Halkın irade gaspından bir an önce vazgeçilmeli ve Van halkının iradesi olan ezici bir oyla seçilmiş Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatası verilerek derhal göreve başlatılmalıdır.”

“Siyasi iktidar, yargı organlarını ve seçim kurullarını halkın iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz. Tüm muhalefet partilerini, demokratik kitle örgütlerini ve kamuoyunu kayyım politikalarına karşı çıkmaya ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz." 

(EMK)

abdullah zeydan Seçim 2024 Van'da siyasi darbe
ilgili haberler
İKTİDARIN İSTEMEDİĞİNİ BAŞKAN SEÇMENİN BEDELİ
Van Valiliği toplantı ve gösterileri ve heyetlerin kente giriş çıkışlarını yasakladı
Bugün 00:59
/haber/van-valiligi-toplanti-ve-gosterileri-ve-heyetlerin-kente-giris-cikislarini-yasakladi-293795
VAN'DA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ GASPI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Van'a heyet gönderiyor
2 Nisan 2024
/haber/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-van-a-heyet-gonderiyor-293792
Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü
2 Nisan 2024
/haber/van-il-secim-kurulu-baskani-zeydan-kararina-serh-dustu-293779
Özel'den Zeydan açıklaması: Van halkının iradesini hiçe saymak, pusu kurmaktır
2 Nisan 2024
/haber/ozel-den-zeydan-aciklamasi-van-halkinin-iradesini-hice-saymak-pusu-kurmaktir-293777
Van'da protestolar devam ediyor: Halk sokakta, yüzlerce gözaltı
2 Nisan 2024
/haber/van-da-protestolar-devam-ediyor-halk-sokakta-yuzlerce-gozalti-293772
ilgili haberler
İKTİDARIN İSTEMEDİĞİNİ BAŞKAN SEÇMENİN BEDELİ
Van Valiliği toplantı ve gösterileri ve heyetlerin kente giriş çıkışlarını yasakladı
Bugün 00:59
/haber/van-valiligi-toplanti-ve-gosterileri-ve-heyetlerin-kente-giris-cikislarini-yasakladi-293795
VAN'DA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ GASPI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Van'a heyet gönderiyor
2 Nisan 2024
/haber/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-van-a-heyet-gonderiyor-293792
Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü
2 Nisan 2024
/haber/van-il-secim-kurulu-baskani-zeydan-kararina-serh-dustu-293779
Özel'den Zeydan açıklaması: Van halkının iradesini hiçe saymak, pusu kurmaktır
2 Nisan 2024
/haber/ozel-den-zeydan-aciklamasi-van-halkinin-iradesini-hice-saymak-pusu-kurmaktir-293777
Van'da protestolar devam ediyor: Halk sokakta, yüzlerce gözaltı
2 Nisan 2024
/haber/van-da-protestolar-devam-ediyor-halk-sokakta-yuzlerce-gozalti-293772
Sayfa Başına Git