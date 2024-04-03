Ekoloji Birliği’nden çağrı: Halkın iradesine saygı gösterin

Ekoloji Birliği, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın hak kazandığı mazbatanın AKP’nin seçilemeyen adayına verilmesine tepki gösterdi.

İHD ve TİHV: Van halkının iradesine saygı duyun

Açıklamada Van halkının özgür iradesiyle seçtiği Abdullah Zeydan'ın eşbaşkanlığının hukuksuz şekilde gasp edildiği belirtildi.

Abdullah Zeydan kimdir?

Mazbatanın seçimlerde ikinci olan AKP adayına verilmesinin “kabul edilemez” olduğu ifade edilen açıklamada, “Baskıcı denetimler ve olağanüstü hal valilikleri ile devam eden gaspçı politikaların kayyım olarak devam ettiği” vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"Ulus devlet, tekçi, gaspçı asimalasyoncu kayyım yöntemi Kürt halkına karşı kullanmaya devam etmektedir. Tek adam yönetimi faşizmin yol haritasına uygun politikaları ile kurduğu kumpasları seçim kurulları aracılığıyla hayata geçirmektedir. Bu politikalar, daha önce iki dönemde de uygulanmış ve toplumda kabul görmemiş hatta yerel halktan tepki almıştır. Halk, bu politikalara 31 Mart yerel seçimlerinde gereken tepkiyi göstererek çoğu yerde ezici çoğunlukla kendi istedikleri yerel yöneticileri seçmiştir.

“Halkın irade gaspından bir an önce vazgeçilmeli ve Van halkının iradesi olan ezici bir oyla seçilmiş Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatası verilerek derhal göreve başlatılmalıdır.”

“Siyasi iktidar, yargı organlarını ve seçim kurullarını halkın iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz. Tüm muhalefet partilerini, demokratik kitle örgütlerini ve kamuoyunu kayyım politikalarına karşı çıkmaya ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz."

(EMK)