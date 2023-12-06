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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 13:50
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 13:54
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Ekoloji belgeselleri “Başka Dünya Yok!” başlığıyla Türkiye'yi dolaşacak

Festivalde ayrıca Dr. Mine B. Tekman (Özyeğin Üniversitesi) ve Doç. Dr. Sedat Gündoğdu'nun (Çukurova Üniversitesi) katılımıyla “Kuzey Kutbu’ndan Türkiye’ye Mikroplastikler” başlıklı bir forum düzenleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/ekoloji-belgeselleri-baska-dunya-yok-basligiyla-turkiye-yi-dolasacak.jpg

9 Aralık'ta başlayacak olan 13. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali programının önemli bölümlerinden biri çevre sorunlarına ayrıldı.

Documentarist tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı'nca desteklenen Gezici Ekolojik Belgeseller paketi kapsamında “Başka Dünya Yok!” başlığı altında sekiz film, festivalden sonra önümüzdeki yıl boyunca sekiz ayrı kenti dolaşacak.

Festival kapsamında bu bölümde, orman yangınlarından mikroplastiklere, hızla eriyen buzullardan okyanuslardaki kirliliğe gezegenimizin ve ülkemizin geleceğini tehdit eden pek çok sorunun ele alındığı sekiz film gösteriliyor.

Festivalde ayrıca Dr. Mine B. Tekman (Özyeğin Üniversitesi) ve Doç. Dr. Sedat Gündoğdu'nun (Çukurova Üniversitesi) katılımıyla “Kuzey Kutbu’ndan Türkiye’ye Mikroplastikler” başlıklı bir forum düzenleniyor.

(EMK)

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